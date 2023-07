„Vitézy Dávidnak megártott a meleg...! Valószínűleg ezért felejtette el, hogy fél évvel ezelőttig ő felelt a közlekedésért! Nekünk továbbra is az utasok az elsők!” – írta posztjában Nagy Bálint, jelenlegi közlekedésért felelős államtitkár, aki bejegyzését nem indokolta meg.

Elődje, Vitézy Dávid közlekedési és város-mobilitási szakértő kicsit több szerénységet javasolt az államtitkárnak,

„ha már látványosan omlik össze a vasúti közszolgáltatás idén nyáron - javaslom Államtitkár úr a kommentelés mellett tekintse meg csak a MÁVinform mai posztjait.”

Vitézy Dávid emlékeztette az olvasókat, hogy korábbi posztjában is leírta: volt intézményrendszeri reformterv arra, hogy miként lehetne versenyt és ezáltal új járműveket hozni a regionális szolgáltatások ellátásába, aminek a végrehajtását éppen Nagy Bálinték állították le.

A szakember mellékelte az az írását, amire most Nagy Bálint reagált, amelynek keltezése egybeesik a vidéki vasúthálózat elsorvasztását célzó vonalbezárási MÁV-bejelentéssel.

Ennek apropóján írta meg Vitézy, hogy eközben Csehországban a helyi országos közlekedésszervező tenderen hirdette meg a Prága-Brno gyorsvonatok üzemeltetési jogát 2026-tól 15 évre, közszolgáltatásként, és azt is, hogy a francia közlekedési hatóság szerint, amióta a francia régiók megrendelőként versenyeztetik a vasúti közszolgáltatásokat és fokozatosan megszüntetik az SNCF monopóliumát (még ha sokszor a verseny végén végül ők is nyernek, olcsóbb ajánlattal, mint a korábbi működésük), a szolgáltatások ára 20-25%-kal csökkent és a verseny a minőség javulását, a kínálat bővülését is magával hozza.

A MÁV a vonalbezárásokról szóló közleményében ezt írta:

a módváltásba bevont 10 regionális mellékvonal esetében hangsúlyosan nem az utasbiztonsággal kapcsolatos kérdések indokolják az autóbuszos vonathelyettesítő járatok közlekedtetését, hanem a jármű- és személyzethiány.

Ez magyarán azt jelenti, hogy a MÁV Start képtelenné vált a Magyar Állam által tőle megrendelt közszolgáltatás ellátására - fogalmazott Vitézy.

Megjelent egy minisztériumot felszólító komment is

A 47. Komló-Dombóvár vasútvonal kihasználva a helyzetet, itt tetté közzé követelését.

A vasúti személyszállítás szüneteltetése és az úgynevezett módváltásról szóló bejelentés kapcsán azt állítja a szolgáltató, hogy a döntésben foglaltak augusztus elsejétől további intézkedésig vannak érvényben

– írják.

Az Utazóközönség nevében felszólítjuk a Minisztériumot, vizsgálja felül ezt a döntést. Intézkedjen a vasúti forgalom mihamarabbi további fenntartása, leállás esetén újraindulása érdekében a járműállomány megújításáról, megfelelő karbantartásáról.

Hozzáteszik, lakosság jogos igénye, hogy Kormány haladéktalanul gondoskodjon a források rendelésre állásáról, legalább a szolgáltatás ellátásához szükséges (használt) motorvonatok beszerzéséről, a meglévők karbantartásához szükséges pénzügyi feltételekről!