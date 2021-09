Napközben az eddiginél gyakrabban, 30 helyett 20 percenként indulnak majd a buszok a végállomásokról. A repülőjáratok menetrendjéhez igazodva bővül reptéri gyorsjárat üzemideje is: az első busz a Deák Ferenc térről 3.30-kor, a reptérről 4.10-kor, az utolsó járat a belvárosból 0.00-kor, a repülőtérről pedig 0.35-kor indul, így a kora hajnali és a késő esti gépekhez is közvetlen belvárosi kapcsolatot biztosít a 100E busz - írja az MTI.

A járat 30-40 perc alatt teszi meg az utat a belváros és a reptér között.

Jelezték azt is, a buszok a reptér felé csak a Kálvin térnél állnak meg (az éjszakai járatokról való átszállást megkönnyítve 3.32-kor és 4.02-kor az Astoriánál is megállnak), míg a Deák Ferenc tér felé tartó buszokról a Kálvin tér mellett az Astoriánál is le lehet szállni.

A busz továbbra is egyedi díjszabás szerint közlekedik, egy jegy 900 forintba kerül - írták.