Lezárult a Gazdasági Versenyhivatal utóvizsgálata a Fressnapf Hungária Állateledel és Felszerelés Nagy- és Kiskereskedelmi Kft-vel szemben. A versenyhatóság egy balul sikerült pecsétgyűjtő kampány miatt kötelezte a céget – 100 millió forintos bírság mellett – a károsult fogyasztók kompenzálására. Mint minden hasonló esetben, a hatóság a határidő leteltét követően ellenőrizte az előírtak teljesülését - közölte a GVH.

Az utóvizsgálat során kiderült, hogy a Fressnapf alapvetően teljesítette a számára előírt intézkedéseket, vagyis az előírt fogyasztói kompenzáció elérte a célját. Az ellenőrzés megállapította ugyanakkor, hogy a cég nem tartott be egyes határidőket, így néhány esetben késéssel teljesített a cég.

QP | Quality Placement

Kapcsolódó Ömlött a pénz a Fressnapfokba

Bár a fogyasztók kompenzációja teljesült, hatósági kötelezettségek előírása esetén azok valamennyi elemét – így a határidőre és igazolásra vonatkozó intézkedéseit – is be kell tartani, hiszen ezek lényegesek a közérdek megfelelő érvényesülése szempontjából. A Versenyhivatal így 3 millió forintos bírságot szabott ki a cégre. A GVH versenytanácsa a bírság kiszabásakor figyelembe vette többek között azt is, hogy Fressnapf együttműködése jeleként lemondott mind a tárgyalás, mind a jogorvoslat lehetőségéről.