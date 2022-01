A Lidl Magyarország 2020 nyarán jelentette be a nagy volumenű beruházás megkezdését, mely mára befejeződött és a mai nappal sor került az első árukiszállításra is. A vállalat eddig három, a székesfehérvári, a szigetszentmiklósi és a hejőkürti logisztikai központjaiból látja el az ország 190 Lidl áruházát és ezzel a hazai háztartásokat Magyarország egész területén. Mostantól az új, ecseri raktár több mint 60 Budapesti és környéki áruház kiszolgálásáért felel majd.

Az épület alapterülete 62 ezer négyzetméter, ami 9 futballpálya méretének felel meg - és amelyből több, mint 21 ezer négyzetméter, vagyis 3 focipálya méretű hűtött teret alakítottak ki. Legmagasabb pontja pedig 21 méter magas, ami 7 emelet magasságnak felel meg. Egy hónap alatt több mint 200 ezer raklap fordul majd meg az új raktárban, amely akár 5000 kamion fogadására is alkalmas.

Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter az átadó rendezvényen úgy fogalmazott, "örülünk annak, hogy ez a 36 milliárd forintos beruházás 413 új munkahelyet hoz létre, erre alapozva a kormány 1,2 milliárd forintos vissza nem térítendő készpénztámogatást biztosított ehhez a beruházáshoz.”

Grósz Jenő, a Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke beszédében kiemelte: „A hazai gazdaságpolitikához hasonlóan a fejlődés mellett tettük le a voksunkat, és a kormány támogatásával 2020-ban belekezdtünk ebbe a 36 milliárd forintos, nagy volumenű beruházásba. Ez az új logisztikai telephelyünk azért is nagy jelentőségű, mert nem csak a Lidl, de Magyarország sikerességéhez is hozzájárul. Itt, Ecseren több mint 400 új munkahelyet teremtettünk, és ezzel együtt országos szinten, az elmúlt egy év során több mint 1200 munkahelyet hoztunk létre.” Majd hozzátette: „A 2020-as gazdasági évben elért árbevételünk alapján a hazai kiskereskedelmi szektor legnagyobb szereplőjévé váltunk. Immár piacvezetőként továbbra is az a célunk, hogy a Lidl a magyar gazdaság meghatározó motorja legyen.”

A diszkontlánc a 11. legtöbb magyar munkavállalót foglalkoztató cég Magyarországon. Több mint 8500 munkavállaló számára biztosít versenyképes béreket és az elmúlt 4 év során több mint 27 milliárd forintot fordított bérfejlesztésre. A „Lidl a magyar beszállítókért” programjának köszönhetően már közel 450 hazai beszállítóval dolgozik együtt, a vásárlók pedig mintegy 3800 hazai termék közül válogathatnak.

A hazai értékesítés mellett jelentős a magyar termékek exportja is, a palackos borokat tekintve a Lidl Magyarország tudhatja magáénak a legnagyobb hazai borexportőr címet - olvashat a vállalat közleményében.