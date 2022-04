Tavaly októberben élére állt, majd a következő hónapokban fordult a kocka a boltos világban. Korábban a webkereskedelem, attól kezdve azonban jobbára a hagyományos boltok diktálták a vásárlások növekedésének tempóját. 2021 novemberében például a webáruházakban 4, a hagyományos boltokban 15 százalékkal több pénzt költöttek, mint egy évvel korábban - így volt ez a legutóbb megismert időszakban, 2022 februárjában is. Visszatértek a vásárlók a hagyományos boltokba, de persze ennek is ára van.

A háború miatt a legnagyobb világmárkák zöme otthagyta az orosz piacot. Ukrajnában pedig a pusztítás miatt nem tudnak árusítani számos helyen. Így a boltos világ nagybefektetői nyilván más piacokon erősítenének, veszteségeik legalább részbeni ellensúlyozása érdekében. Kézenfekvő, hogy az egyik csapásirány, ahol már amúgy is jelen vannak - írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog.

Az európai piacokon feloldották a járványkorlátozásokat, a vásárlók pedig szívesen menekülnek a bezártság nyomasztó emlékei elől egy jót shoppingolni. Van is mit bepótolniuk a vásárlóknak, boltosoknak egyaránt, hiszen több hónapban mérhető boltzárak is tarkították a járványkorlátozásokat.

Közben az is kiderült, hogy alapvető agrártermékek és az orosz gáz és kőolaj mellett egy sor más ipari alapanyagból is meghatározó súlyú szállítók az ukránok, illetve az oroszok,

Magyarországon munkaerő nincs elég, ráadásul senki nem tudja, hova tűntek az eladók a két boltzáras járványhullámot követően. Az iparcikkes piacon is beütött a drágaság, ráadásul lelassultak a szállítások, aminek leglátványosabb tere a gépkocsik piaca. De a különféle műszaki cikkek körében is felütötte fejét egyes termékek hiánya, ami hol rövidebb időszak, hol nem látni a végét.

A költségek drasztikus növekedése miatt a boltosoknak kétszer is meg kell gondolniuk, mennyit áldozzanak akciókra. Az akciózás lételeme a boltozásnak, vásárlócsalogatásnak, de egyidejűleg lemondás is a leárazott áruk esetében az árbevétel legalább egy részéről. Mindezt teszik annak reményében, hogy majd behozzák a többi cikken.

Ha emelkednek a beszerzés (egyebek között a gyengébb forint árfolyam miatt) és a napi működés költségei, például a drágább áram, vagy munkaerő miatt, akkor egyrészt árat is kell emelni. A vásárlók örökké élő árérzékenysége miatt ez viszont eléggé korlátos, a versenyről nem is beszélve. Így jobban meg kell válogatni a vásárlócsalogató reklámok termékkörét, újra kell számolni az engedmények nagyságát, és bizony egyre kevesebb árbevételről tud lemondani a boltos a reklámja kedvéért.

Megtizedelt boltos világ

A járvány kényszere miatti korlátozások megtépték az iparcikkes boltok piacát az elmúlt két esztendőben. A különféle vegyes iparcikkek, ruházat, lábbeli, műszaki, informatikai cikkek, bútorok, papír, írószer, játékok boltjai két-két és fél hónap bezárásra is kényszerültek az elmúlt két esztendőben. Ez nyilván okozott piacvesztést, ráadásul a vásárlók a webáruházakból vásároltak annyit, hogy azt már nehéz bepótolniuk a hagyományos boltoknak, főleg egyik pillanatról a másikra.

Öt esztendő alatt tizedével nőtt az iparcikkes áruk vásárlásának értéke, de a fél évtizednyi időszak végén itt is egyre magasabbra csaptak a drágulás hullámai. Ezzel együtt ez visszafogott tempó, részben a webáruházak korábbi erőteljes léptékű nyomulása, a boltos piac átrendeződése miatt.

A hagyományos iparcikkes boltok száma közben 8157-tel csökkent.

Iparcikkes boltok és forgalmuk Év

2017 2018 2019 2020 2021 2021/2017 (százalék) forgalom (milliárd forint) 2.727 2.951 3.159 2.866 2.998 9,9 boltszám 79.330 78.152 75.535 72.675 71.173 -11,5 Forrás: KSH

Még a hajdanán szatócs sorba sorolható vegyes boltok piacán is manapság már külhoni kereskedők nyomulnak, nevezetesen a kínai, vietnámi árusok, akik a gyengébben muzsikáló ruhás üzletek mellett, vagy éppen helyett minihipereket nyitottak elképesztő nagy számban. Igaz, itt jellemzően a szó szoros értelmében az aprócikkek uralják a polcokat, a ruhacsipesztől kezdve a fehérnemű, konyhafelszerelési cikkek, játékok során keresztül, egymás hegyén-hátán.

Ezt a piacot is elárasztották a nagyáruházak, akár a ruházatot, műszaki cikkeket, bútort, vagy bármely más területet nézzük. És zömében ezek léptek vissza valamilyen módon az ukrán és az orosz piacaikon, visszatérésük nyilván a békétől függ.

A Háda a magyar kivétel

Eközben azért egyes magyar kereskedők is egészen ügyesen megkapaszkodtak a piacukon, például az Euronics, a Diego, de Praktiker is, amely többségében nemzetire váltott. De hát végül a Media Markt, az Ikea, Jysk, a H&M, a C&A uralják a saját piacaikat, a különféle márkák hálózataival együtt. Magyar ruházati lánc nem tudott igazán nagyra nőni, a fast fashion világában ez nehezen is elképzelhető. Bár egy sajátos kivétel azért akad, a használt cikkes Háda.

A webáruházak az összes költekezés10-12 százalékát, de be is fékeztek az utóbbi hónapokban, hiszen például a Black Friday legutóbbi hónapjában alig nőtt a piacuk. 2022 elején is csak 10 százalék körül mozgott a növekedésük, ami azért sokkal kisebb a korábbi időszakok 30-40 százalékos tempójánál.

Igaz ugyanakkor az is, hogy egyre szorosabb az összefonódás a két vásárlási ág között, hiszen egyre több hagyományos bolt nyit saját webáruházat. Ahol át is lehet venni az otthonról megrendelt portékát, ami a webáruháznak és a vásárlónak is olcsóbb, hiszen osztoznak az egyébként méregdrága fuvaron.