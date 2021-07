A CIB Bank is csatlakozott a 2002 óta működő Széchenyi Kártya Programhoz, amely a koronavírus-járvány okozta válsághelyzetben is nagyban hozzájárult a mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozásához. A bank első lépésben három konstrukciót – a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel GO!-t, a Széchenyi Likviditási Hitel GO!-t és a Széchenyi Beruházási Hitel GO!-t* – vezetett be a Széchenyi Kártya Újraindítási Program elemei közül július elején mikrovállalati és kkv ügyfeleinek. Ezek a hiteltermékek széleskörűen felhasználhatók, kedvezményes, a futamidő végéig fix kamattal igényelhetők, miközben akár 90 százalékos intézményi garanciavállalás is kapcsolódik hozzájuk. A pénzintézet az év további részében újabb konstrukciókkal tervezi bővíteni az elérhető termékek körét.

„A Széchenyi Kártya Újraindítási Programban különböző típusú termékeket vehetnek igénybe a CIB Bank ügyfelei, széleskörű felhasználási céllal, így minden vállalkozás megtalálja az igényeinek leginkább megfelelő finanszírozási megoldást. Az állami díjtámogatásnak köszönhetően rendkívül kedvező árazás pedig óriási segítség a vállalkozásoknak.” – hangsúlyozta Szabó Balázs, a CIB Bank vállalati vezérigazgató-helyettese az új konstrukciók bevezetése kapcsán. „A CIB Bank évek óta sikeres együttműködést folytat a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-vel, amit jól mutat, hogy a pénzintézet a válság idején elsők között csatlakozott a Krízis Garanciaprogramhoz is” – tette hozzá Ákos Tamás, a CIB Bank retail vezérigazgató-helyettese.

Kelendőek voltak a krízistermékek

Krisán László, a Széchenyi Kártya Programot működtető KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója elmondta: „2021-ben, azaz a koronavírus okozta válság lecsengése és az újraindításra fordulás szakaszában is itt vagyunk a vállalkozások számára. Ebben az évben az Újraindítási konstrukciókat, a Krízistermékeinket és a Klasszik hiteleinket egyben szemlélve a befogadott ügyletek száma már összesen csaknem 24 ezer darab, értékükben pedig több mint 641 milliárd forint. Ez azt jelenti, hogy heti szinten a Programban együtt dolgozó Partnereinkkel összesen csaknem 900 darab kérelmet fogadunk be, közel 24 milliárd forint értékben. Hiszünk benne, hogy a Program hitelcéljainak, termékeinek és a részt vevő intézmények folyamatos bővítésének köszönhetően eljutunk minden magyar vállalkozáshoz, hogy fejlődésükben, likviditásukban támogathassuk őket.”

A CIB Bank a koronavírus-járvány okozta bizonytalan helyzetben is aktív szerepet vállalt a mikrovállalatok finanszírozásában, amelyet alátámasztanak az elért eredmények is. A pénzintézet mikrovállalatoknak kihelyezett hitelállománya 36 százalékkal növekedett az előző évhez képest, miközben a CIB Bank részesedése az NHP Hajrá új szerződéseinél – a hitelezést és a lízinget is figyelembe véve – meghaladta a 20 százalékot. A két program keretén belül kihelyezett összeg 2020 végéig meghaladta a 17,3 milliárd, ez év április végéig pedig a 25 milliárd forintot. A legtöbb kihelyezés a kis- és nagykereskedelemhez kapcsolódott, amelyet az ingatlanágazat és építőipar, majd az üzleti szolgáltatók követtek.

A CIB Bank kis- és középvállalkozói (kkv) hitelállománya – a faktoringgal és a lízinggel együtt – a március végéig számolt egy év alatt 13 százalékkal nőtt, csak a bankhitelt figyelembe véve viszont a 19 százalékot is elérte a bővülés. Az NHP-hitelek állománya a kkv-knál március végére meghaladta a 70 milliárd forintot, ami több mint a háromszorosa az egy évvel korábbi 22 milliárdnak. A pénzintézet aktív szerepet vállal az NHP Hajrá programban is: itt 110 milliárd forintnál járnak a folyósítások, miközben az agrárium és a feldolgozóipar ágazati részesedése jóval magasabb a piaci átlagnál.