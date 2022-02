Nagyjából harminc hazai borászatnak nem fizet november óta az Ital Magyarország Kft. (IMO), az egyik legnagyobb hazai italforgalmazó – tudta meg a 24.hu.

Egy darabig nem is fog, a cég ugyanis február 8-án csődvédelmet kért, a csődeljárás alatt pedig fizetési haladék illeti meg. Az IMO összesen csaknem 350 millió forinttal tartozhat hazai borászatoknak. Az egyes partnerekkel szemben a tartozás összege 2-50 millió forint között lehet.

Kapcsolódó Eléri a digitális bürokrácia a borospincéket

Névvel egyik borász sem kívánt nyilatkozni, de a tartozás tényét többen megerősítették, és úgy hírlik, hogy a többi között a Takler Pincészet, a Laposa Birtok, a Bodri Pincészet, a Frittmann Borászat, a Bock, a Dobosi és a Gere Pincészet is hiába várja, hogy a forgalmazó átutalja a nekik járó összeget.

A rendszer úgy működik, hogy az IMO rendel a pincészetektől – sokszor több ezer üveg – bort, majd továbbértékesíti legtöbbször az áruházi piacra, a multik irányába, vinotékákba vagy éttermekbe, de akár külföldre is. Ezt követően 30-60 napon belül kellene kifizetnie a borászokat. A forgalmazó viszont a hírportál több forrásának állítása szerint sokszor több hónapot csúszott a fizetéssel, de miután hosszú évek óta a borászok egy jelentős része az IMO-val dolgozott, bíztak abban, hogy a probléma idővel megoldódik.

Egy borász úgy fogalmazott, hogy mindig is rossz volt a fizetési fegyelem, de mindig volt fizetési hajlandóság. Megszokták, hogy ez ilyen. Az akadozó fizetések ellenére azért sem szakítottak a borászok a céggel, mert az hatalmas piacvesztést jelentett volna, hiszen több nagy áruházba is az Ital Magyarország Kft. szállította a borokat – magyarázta egy másik borász, miért voltak türelmesek. Most azonban már nem csak a kifizetések csúszásáról van szó.