Január elsejével gyakorlatilag vége a fapados Diginek, már ami a szolgáltatások árazását illeti, a 4iG Nyrt. tulajdonában lévő távközlési cég ugyanis július után ismét - ezúttal jóval jelentősebb mértékben - megemeli szolgáltatásainak előfizetési díját. A rendszerbe ugyanakkor új kedvezmények is kerülnek, melyek a korábbinál jobban honorálják a hűséget, a fizetési fegyelmet és a költséghatékony számlázási mód használatát.

A 2023. január 1-jétől érvényes szerződési feltételek szerint a díjemelés a cég szinte összes vezetékes szolgáltatását és a műholdas tévéelőfizetéseket érinti kisebb-nagyobb mértékben. A legjelentősebb áremelés - egységesen havi bruttó 2000 Ft - az FTTB és FTTH internetes csomagok listaáránál várható.

Itt az emelés mértéke jóval meghaladja az idén várható pénzromlás mértékét, az előfizetők körében legkedveltebb, DigiNet 1000 FTTH csomag havi díja például több mint 50 százalékkal nőhet majd januártól - olvasható a portálon.

Tévés csomagok



A televíziós díjcsomagok - platformtól függetlenül - egységesen havi bruttó 1000 Ft-tal drágulnak majd (itt az emelés mértéke nagyjából 30 százalékos), míg a vezetékes telefonszolgáltatásoknál csak a drágább, DigiTel 1500 konstrukció havi díja emelkedik 1500-ról 2500 forintra, az előfizetők körében feltételezhetően népszerűbb DigiTel 250 tarifa havi díja nem változik.

Dual és triple play csomagok



Az áremelés értelemszerűen érinti a több vezetékes szolgáltatásból összeálló dual és triple play csomagokat is. A legnépszerűbb, tévéelőfizetést, vezetékes telefont és gigabites internetet egyaránt tartalmazó Digi Nekem konstrukció kedvezményes havi csomagára 22 százalékkal, 6900 forintról 8400 forintra nő majd, a szolgáltató ugyanakkor új hűségprogramot is indít januártól, valamint bevezeti a versenytárs szolgáltatóknál már jó ideje elérhető e-Pack kedvezményt is, melynek feltétele az elektronikus számlázás igénybe vétele és a számlán megjelölt határidőig történő díjfizetés.

A most bevezetett hűségprogrammal a 12 hónapos hűségidőt vállaló ügyfelek számára – a 2023. január 1-től érvényes listaárakhoz képest – az egy termékkel rendelkezők esetében 500 forint, a két vagy három szolgáltatásra előfizetőknél 1000 forint havidíj kedvezményt biztosít a Digi. Emellett az új e-Pack csomaghoz kapcsolódó kedvezmény aktiválása havonta további 500 forint szolgáltatási díjkedvezményt is jelenthet az előfizetőknek.

A kedvezményeket minden új előfizető és a már lejárt hűségidejű szerződéssel rendelkező ügyfél is igénybe veheti. A kedvezmények érvényesítésére a számlalevelek kézhezvételétől, legkorábban mától lesz lehetőség. A díjemelés a határozott idejű szerződésben lévő (hűségidőt vállaló) ügyfeleket a szerződés határozott időtartamának lejártáig nem érinti.

A mostani áremelés a júliusival ellentétben ugyanakkor egyáltalán nem érinti a mobilos előfizetőket.