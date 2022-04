A három éve bejelentett fúziójának utolsó fázisához értaz eMAG és az Extreme Digital, melynek keretében egy közös platformon lesz elérhető mindkét márka teljes, mintegy 4 milliós termékkínálata és összes szolgáltatása.

Az Extreme Digital eMAG platformjára való “beköltözését” a vállalat április 19. és május 11. között a mobilakalmazásból aktiválható, és ott levásárolható vásárlási utalványokkal és egyéb kiemelt ajánlatokkal ünnepli. Az Extreme Digital a sok éve jól működő, offline és online platformokat ötvöző működési modelljét is viszi magával, ami az eMAG-Extreme Digital közös márka fontos alappillérje marad, az üzlethálózat a továbbiakban is erősíti a márka online láthatóságát.

A két cég közleménye szerint régóta készülnek erre a változásra, ami a vásárlók számára is számos előnnyel jár majd: már rövid távon pozitív változásokat fognak tapasztalni, többek közt a rendelések teljesítésének gyorsaságában.

Ezt kell tenniük az edigitalos ügyfeleknek

A meglévő edigitalos ügyfelek az eMAG honlapján egyszerűen létrehozhatnak egy új, eMAG-os fiókot a korábbi edigitalos fiókadataikkal, ha utóbbival még nem rendelkeznek. Az Extreme Digital webáruház eMAG-ra költözését követően az eMAG oldalán kialakított felületen keresztül pedig gond nélkül hozzáférhetnek majd a korábbi rendeléseikkel kapcsolatos adatokhoz, számlákhoz, a jótállás érvényesítéséhez kapcsolódó dokumentumokhoz.

Május 2-át követően a még az Extreme Digital oldalán feladott, folyamatban lévő rendeléseket is fennakadás nélkül teljesíti a cég május 2-át követően is, és ezek nyomon követésére is lehetőséget biztosít az ügyfeleknek, emellett az ügyfélszolgálat is fogadja az edigitalos rendelésekkel kapcsolatos megkereséseket.