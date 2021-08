Így az Arena Plaza mellett szeptember közepétől a budai oldal legnagyobb bevásárlóközpontjában, a hamarosan nyíló Etele Plazában is találkozhatnak a céggel a vásárlók. A divatmárka 15 európai országban több mint 140 üzlettel működik, hazánkban 2007 óta van jelen.

A Peek & Cloppenburg második, csaknem négyezer négyzetméteres magyarországi üzletében – az eddigi tematikus elrendezéssel ellentétben – külön emeletet kap a női és férfi ruházat. Az Etele Plazában nyíló boltban a sportruházat is elérhető lesz.

A düsseldorfi és bécsi székhelyű, 1900-ban alapított családi vállalat több mint 130 nemzetközi és saját brand kiemelt forgalmazójaként Európa egyik vezető, többféle márkát értékesítő divatáruházlánca.

Ezekben a kihívást jelentő időkben is igyekszünk előre tekinteni és továbbra is hiszünk a helyhez kötött kereskedelemben, ezért három új üzletet is nyitunk idén – mondta Paul Pörtner, a Peek & Cloppenburg Ausztriáért és a kelet-európai piacokért felelős kereskedelmi igazgatója.