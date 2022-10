Az Európai Bizottság által tervezett ideiglenes mechanizmus dinamikus árkorlátozást írna elő a hollandgáztőzsdén (Dutch Title Transfer Facility) lebonyolított ügyletekre, amelynek fő indexe a kontinensen kereskedett összes gáz referenciaértékét képezi. Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke e hónap elején azt mondta, hogy a TTF már nem tükrözi a blokk energetikai valóságát, miután Oroszország csökkentette az Európába irányuló szállítást, és a Moszkvából származó gáz részaránya 40 százalékról 7 százalék körülire csökkent.

„Ez segít elkerülni a szélsőséges volatilitást és az áremelkedéseket, valamint a spekulációt, amely egyes tagállamok földgázellátásában nehézségekhez vezethet” – áll a Bizottság által a Bloomberg által látott dokumentumtervezetben. A gázársapkát már régen szorgalmazza több tagállam, köztük Franciaország és a balti országok, míg a másik oldalon főleg Magyarország és Németország áll ellenezve az árszabályozást.

A módszer, ami működhet

Az EU végrehajtó szerve is vonakodott, hogy kötelező átvételi árat írjanak elő a földgáz esetében. Azonban – főleg a déli tagállamok – felől érkezett a javaslat, hogy a TTF árazásánál az LNG-ellátást figyelembe vevő új árazási rendszert implementáljanak. A következő lépésben az uniós vezetők október 20-21-i brüsszeli csúcstalálkozójukon vitatják meg a csomagot.

A bizottságra egyre nagyobb nyomás nehezedik a nemzeti kormányok részéről, hogy felső határt szabjon a gázárakra. Olaszország, Görögország, Lengyelország és Belgium a múlt héten a régió legnagyobb kereskedelmi csomópontjaira vonatkozó korlátozást javasolt, amely tartalmazna egy olyan folyosót, amely lehetővé tenné például az árak 5% körüli ingadozását. Javasolták, hogy az ársávot rendszeresen vizsgálják felül, hogy az tükrözze más kulcsfontosságú energiaipari referenciaértékek, például a nyersolaj, a szén és a gáz észak-amerikai és ázsiai árainak szintjét.

Az intézkedéscsomag végül egy kicsit tompult, a tervezet szerint tartalmazna egy ideiglenes, napon belüli árfolyam-kiugrási plafonmechanizmust is, hogy elkerülhető legyen a szélsőséges volatilitás az energiaszármazékos piacokon. A cél az, hogy "biztosítsák a szilárdabb árképzési mechanizmust", megvédve a régió energiavállalatokat a nagy kiugrásoktól, és segítve őket abban, hogy középtávon biztosítsák az ellátást.

A Bizottság tervezete szerint a dinamikus árkorlátot addig vezetnék be, amíg az EU a cseppfolyósított földgázra vonatkozó új kiegészítő referenciaérték kidolgozásán dolgozik. Az új indexet 2022 végére indítanák el, és a referenciaérték az előrejelzések szerint a következő, 2023 elején esedékes gáztárolói töltési szezonra állna rendelkezésre.

Jön még Brüsszelből gázpajzs

A bizottság emellett az energiapiacok likviditásának növelését célzó eszközöket is tervez elfogadni: 4 milliárd euróra emelné a nem pénzügyi szerződő felek elszámolási küszöbértékét, és egy évre kibővítené a biztosítékként felhasználható elfogadható eszközök listáját.

Az alternatív gázszolgáltatókkal folytatott tárgyalások során a rugalmasság és a tőkeáttétel növelése érdekében a bizottság meg kívánja erősíteni a közös beszerzési platformot, amely koordinálná a gáztartalékok feltöltését. Ha a tárolók készletei az idei tél végére kimerülnek, a tervezet szerint a 90 %-os feltöltési cél 2023 novemberére történő teljesítése nehezebb lehet, mint az idei télre.

A tervek szerint a tagállamok számára előírnák, hogy a tárolóik legalább 15 százalékát kitevő gázt közösen vásárolják meg, és lehetővé tennék a vállalatok számára, hogy európai konzorciumot hozzanak létre. Az orosz beszerzési forrásokat kizárnák a részvételből.

Amennyiben az EU biztosítani tudja az alternatív gázforrásokat, valamint a gázárak szélsőséges kilengéseit is korlátozni tudja, úgy a gazdasági károk enyhülhetnek unió-szerte. Ha ez sikerül, akkor Vlagyimir Putyin orosz elnök már kevésbé tudná befolyásolni a kontinens teljesítményét, ezzel pedig legfontosabb fegyvere, a gázárak mesterséges felhajtása is kiveszne. Az EU nem vezetett be szankciókat az orosz gázra, maga Putyin és a Gazprom állította le sorra az ellátási útvonalakat. Gyakorlatilag csak a Magyarországon átfutó Török Áramlat vezeték működik teljes kapacitáson.

A TTF-en a gázárak ennek ellenére már 60 százalékkal lejjebb állnak, mint augusztusban. Az elmúlt hetekben szinte folyamatos volt az áresés.

Áramszámla kalkulátor A normál áram havi éves B éjszakai áram havi éves Kiszámol