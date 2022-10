Az Európai Bizottság új kérést kapott a gázárak miatt

Öt EU-tagállam is az Európai Bizottsághoz fordult, hogy tegyen lépéseket a magas gázárak ellen. Brüsszel már amúgy is kidolgozott két javaslatot a gázársapkára, valamint az új árszabályozásra, de most még erősebb módosítást kérnek az országok.