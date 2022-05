Frissen végzett fiatalokat már a Lufthansa Systems Hungária

A légiközlekedési informatika egyik piacvezető vállalata, a Lufthansa Systems Hungária Kft. idén is elindítja IT Young Professional Programját, amelybe általános szoftverfejlesztési ismeretekkel rendelkező fiatalok jelentkezését várja, akik a cég budapesti és szegedi csapatainál kezdhetik meg karrierjük építését - jelentette be a vállalat. A program teljesítését követően a munkavállalók légiközlekedési informatikai rendszereket fejleszthetnek, üzemeltethetnek.