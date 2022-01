A Ganz Járműjavító és Karbantartó Kft.-ben november végén, a Ganz Kapcsoló- és Készülékgyártó Kft.-ben december elején szűnt meg Gansperger Gyula ügyvezetői pozíciója, de egy ausztriai székhelyű vállalaton keresztül mindkét cégben résztulajdonos maradt.

Gansperger éppen akkor vált meg vezető tisztségétől, amikor a kormánypárti sajtó naponta szivárogtatott részleteket azokról a tárgyalásokról, amelyek azt próbálták alátámasztani, hogy a fővárosi önkormányzat vezetői el akarják adni a Városháza épületét - írja a HVG.

Gansperger öt évvel ezelőtt kezdett el a patinás nevű Ganz-cégek feltámasztásával foglalkozni. A kapcsológyár forgalma már a kétmilliárd forintot is meghaladja, tavaly 57 milliós eredményt ért el és 30 milliós osztalékot fizetett; a járműjavító viszont még csak egy éve működik. Az utóbbi cégben tulajdonostárs Grácsmann Tibor is, aki az 1990-es években éppúgy részt vett a Fidesz vagyonának megalapozásában, mint ahogy a párt könyvelőjeként Gansperger is - jegyzi meg a cikk szerzője.