Jóval szektorátlag feletti növekedés, több mint duplájára bővülő eredmény jellemezte a 2021-es évet jelentette be Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója a bank május 26-i, éves rendes közgyűlését követő sajtótájékoztatóján.

A Gránit ma már a 10. legnagyobb bank Magyarországon, amely a 2021-es esztendőt - az előző évinél több mint kétszer nagyobb – 4,5 milliárd forintos adó előtti nyereséggel zárta. (A bank többségi tulajdonosa hivatalosan tavaly december óta Tiborcz István BDPST nevű cége - a szerk.)

Az utóbbi időszak innovációi közül Hegedüs Éva kiemelte a teljesértékű számlanyitást szelfivel, a fenntarthatóságot szolgáló zöld bankkártyát és a banki mobilapplikációban elérhető világelső Öko Kalkulátor funkciót, valamint azt, hogy a bank, modern bankként, a hazai piacon elsőként digitalizálta a jelzáloghitel-igénylés folyamatát.

Tízszer olyan gyorsan nőtt, mint a versenytársai

A hitelintézet 2010-es alapítása óta éves átlagban közel tízszer gyorsabb ütemben nőtt, mint a hazai bankok, 2021-ben pedig eddigi legsikeresebb évét zárta. Mérlegfőösszege 2021 végére közel 700 milliárd forintot ért el, amely 20 százalékkal haladja meg az előző évit, miközben a bankszektor éves átlagos növekedése 16 százalék volt.

A bank vállalati és lakossági hitel- és kötvény-állománya 264 milliárd forint, 26,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban (a szektorszintű éves átlagos növekedés 18,8 százalék volt), míg a lakossági betétállomány több mint 30 százalékkal nőtt egy év alatt, kétszer akkora ütemben, mint a hazai bankoknál. A banki működés költséghatékonyságát jelzi, hogy a működési költség a mérlegfőösszeg arányában 1,1 százalék, ami mintegy fele a hazai bankszektor 2,1 százalékos mutatójának. A banki hitelállomány minőségét pedig jellemzi az NPL mutató (nem teljesítő hitelek aránya), amely 0,03 százalék, a bankrendszer 3,1 százalékához képest, a jegybank és az állam felé fennálló követeléseket nem számítva.

A bank adózás előtti eredménye elérte a 4,5 milliárd forintot, amely több mint kétszerese az egy évvel korábbinak. Az adózás utáni eredményt, amelynek nagysága közel 4 milliárd forint – a bank részvényesei egybehangzó döntéssel az eredménytartalékba helyezték, így a bank az idén sem fizet osztalékot. A 2021-es évvel együtt eddig a Gránit Bank tulajdonosai a megtermelt 11 milliárd forint adózás előtti eredményből közel 9 milliárdot forgattak vissza a bank tőkéjébe.

Nem örül a bankadónak, de stabilizálni kell a gazdaságot Nem örülünk az új bankadónak, de ha ezzel a gazdaság helyzete stabilizálódik, az mindenkinek jó. Értem azt, hogy a költségvetési hiányt helyre kell hozni. Ezt a kiadások csökkentésével és a bevételek növelésével lehet elérni. A gazdaság szereplőinek kéz a kézben kell járniuk - mondta Hegedűs Éva az 5. Orbán-kormány tegnap bejelentett új intézkedésére reagálva. A Magyar Bankszövetséget megkereste a kormány tegnap, és úgy gondolják, hogy egyeztetések is lesznek a bankokkal.

Az idei év is jól indult

Nem csak a tavalyi és a korábbi évek voltak sikeresek, de az idei első 4 hónap is terven felüli számokat hozott – emelte ki a tájékoztatón Hegedüs Éva. Az előző év márciusához képest a lakossági hitelállomány 36 százalékkal nőtt szemben a 11 százalékos piaci átlaggal, míg a vállalati hitelállomány 31,2 százalékkal bővült a 20,5 százalékos piaci átlaghoz képest. Mindezek hatására a bank április végén megtermelte az előző évi adózás előtti eredményének több mint 70 százalékát, azaz 3,2 milliárd forintot és közel 100 ezer ügyfélszámlát kezel.

Továbbra is erős az innovációs ütem – hangsúlyozta Hegedüs Éva, aki úgy tartja, bankárként felelőssége az is, hogy a hitelezés és a likviditáskezelés terén a konzervativizmus szabályainak betartása mellett fenntartható módon a pénzügyi szolgáltatások minél szélesebb körét digitálisan nyújtsák az ügyfeleknek.

Tavaly november óta – a világon az első kereskedelmi bankként – elérhetővé tette a bank mobilapplikációjában ügyfeleinek a Öko Kalkulátort, amellyel nemcsak követhetik a bankkártyás vásárlások széndioxid-kibocsátását, de azonnal semlegesíthetik is azt fák ültetésével, így a kalkulátor révén erősödik a fenntarhatósági szemlélet. A Gránit Bank 2020-ben már karbonsemlegesen működött, és 2021 évi kibocsátást is semlegesítette.

Alig egy éve vezette be a hitelintézet a teljes értékű szelfi számlanyitást, 2021 második felében pedig a gyorsan lebomló zöld bankkártyát. A jelzáloghitelezés digitalizációjának fontos eleme volt az Otthon Kalkulátor, amellyel 5 perc alatt elvégezhető az online hitel-előbírálat és a papíralapú, hiteligénylési dokumentumok helyett online kitölthető okosnyomtatványok várják az ügyfeleket. A digitális megoldások révén szükségtelenné válik, hogy bárki ügynökkel, tanácsadókkal merjen csak nekivágni a hitelfelvételnek, miközben az elektronikus csatornákon, VideóBankon az összes lépésnél dedikált hiteltanácsadó segíti az igénylőt.

A hiteligénylési folyamat további digitalizációjához jogszabályi változtatásokra is szükség van. Az értékbecsléshez például egyelőre fizikailag is ki kell mennie az értékbecslőnek – bár ezen a téren már küszöbön a változás - és jogszabályi előírások miatt a hitelszerződés aláírása, a jelzálogjog bejegyzése a földhivatalban, és a közjegyzői okirat elkészítése is csak személyesen oldható meg.