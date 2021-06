Várhatóan rövidesen, valószínűleg néhány napon belül - 5,5 millió beoltottnál - eltörlik a kötelező maszkviselést a belső terekben, Így a boltokban, plázákban is. Vélhetően az eladóknak lehetett nehezebb, hiszen - némi szüneteket leszámítva - egész nap abban kellett dolgozniuk – írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog. A napjainkban újra felpörgő munkaerőhiány enyhülését feltehetően az is segíti, hogy hamarosan maszk nélkül lehet dolgozni a boltokban is.

Bizonyára megszűnik a négyzetméter alapú vásárlószám korlátozás is. Ennek oka nem csak a járványhelyzet javulása lehet, hanem az is, hogy a nyitvatartás korlátozásainak már korábbi megszüntetése nyomán szépen eloszlanak a vásárlások és igazából semmi szükség már erre. Bármilyen furcsa, mindössze a kisebb boltokban okoz némi torlódást a bejárat előtt, de azoknál is csak elvétve.

QP | Quality Placement

Kapcsolódó A nyaralókra is gondol a Spar

A kézfertőtlenítők is várhatóan eltűnhetnek, amúgy is csak kevesen használták. A legtöbb egyébként csapvizes kézmosáshoz ajánlatos sajátmárkás termék, amit néha olyannyira is magáénak érzett a vásárló, hogy időnként el is tulajdonították.

Van még kötelező távolságtartás is, de hát nem sok vásárló ment mérőszalaggal a kezében vásárolni, ráadásul a boltok többségében hosszában még lehetett tartani a másfél méteres távolságot, de két polc között keresztben már nehezen.

A kényszerű boltbezárásokat követően lassan térnek vissza a vásárlók a hagyományos boltokba, érthető is az óvatosság. Eddig is futottak a vásárlócsalogató reklámok a boltos újranyitást követően, már akinek volt rá pénze. Az árengedmény is pénzbe kerül a boltosnak, bármilyen furcsa is, hiszen lemond a bevétel egy részéről.

A nyári vásárt a legfürgébbek már július első felében elkezdték régebben is, ha nem is olyan lehengerlő áradatban, mint a webáruházak a Black Friday-t novemberben. Áprilisban, májusban az újranyitás tolta meg a reklámokat, kellettek nagyon.

Ha nem kell már a maszk - amiben azért nem nagy élmény vásárolni -, és amúgy is jönne az újabb akciós hullám, július elején várhatóan beindulnak a nyári vásárok, ami segíthet csökkenteni az addig felhalmozott veszteségeket.