Az energiafüggőség és az energiaárak emelkedése, a nyersanyag- és alkatrészhiány, az importfüggőség teljes összeomlással fenyegető veszélyt jelent az európai iparra, benne a magyar iparra. Ez nemcsak az orosz-ukrán háború hatása, hanem a két éve zajló folyamatos válságé, amely a koronavírussal kezdődött, és az újabb és újabb csapások miatt nem lehetett kilábalni belőle - mondta Jörg Bauer elnök-vezérigazgató az Indexnek.

A Tungsram esetében, amely az egyetlen nagyobb, nemzetközileg versenyképes hazai világítástechnikai vállalat, olyan érzékeny pillanatban érkeztek ezek a durva, külső csapások, amikor a vállalat a GE-től való 2018-as kivásárlás után, önálló életében még fiatal cégnek számított, és ebben belekezdett az átalakulásba, a régi üzletágakat felváltó új, innovatív tevékenységének felépítésébe. Ezt a munkát nem lehet elvégezni, ha folyamatosan a túlélésért kell küzdeni - tette hozzá a cégvezető.

A hagyományos, nem energiatakarékos világítástechnikai termékek várható gyors kifutása miatt a Tungsram hosszú távú életképességének előfeltétele, hogy új üzletágakat épít fel.

"A sikeresen induló folyamatok ellenére a Tungsram súlyos kihívásokkal küzd 2020 óta. 2020-ban és 2021-ben is veszteséget termelt. 2020 első negyedéve nagyon jól sikerült még, ahol közel húsz év (a GE korszakának második fele) lefelé tartó trendjét sikerült megfordítani. Bíztunk a transzformációs terveink, a konszolidáció és növekedés sikerében, majd a következő hónapban beütött a Covid első hulláma, és megrendeléseink 80 százalékát elvesztettük. Ekkor rövidített munkaidőt is kellett alkalmaznunk, hogy megvédhessük a munkahelyeket. Bíztunk benne, ahogy más gyárak is, hogy nyár után megoldódnak a gondok, de azóta is nyögjük a Covid hatásait" - nyilatkozta Jörg Bauer.

A vezérigazgató szerint azonnali kormányzati segítségre szorul a Tungsram. Kétféle segítség jöhet szóba szerinte, az egyik az állami, önkormányzati megbízások különböző energiahatékonysági programok lebonyolítása során. A másik lehetőség a közvetlen kormányzati pénzügyi támogatás. "Az Európai Bizottság alapvetően engedélyezi a tagállamoknak, hogy támogassák azon cégeket, amelyeket közvetlenül érint a háború – például a magas energiaigényű tevékenységet végző vállalkozásokat. Ennek eszköze lehet vissza nem térítendő támogatás vagy tőkeinjekció is" - vezette elő a nyilvánosságnak elképzelését a vezérigazgató.