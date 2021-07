Pontosan fél évvel ezelőtt, február 1-jén indult el a bankoknál az államilag támogatott felújítási hitel. A konstrukció feltételei kedvezőek, hiszen a maximálisan 6 millió forintos összegű, legfeljebb 10 éves futamidejű hitel kamata az állami támogatásnak köszönhetően nem lehet magasabb 3 százalékosnál. Vannak persze megkötések, a hitelt csak olyan család veheti fel, amelyik jogosult az állami otthon-felújítási támogatásra, a kölcsön jelzálog fedezetű, vagyis megterhelik az összegével a felújítandó ingatlant, és ha nem igazol megfelelő összegű felújítást a család, akkor az állami kamattámogatást is elbukja. Ha viszont megérkezik az államkincstártól a támogatás összege, azt díjmentesen be lehet törleszteni a hitelbe.

A hazai nagybankok többsége kínálja az ügyfeleinek a támogatott felújítási hitelt. A CIB az egyetlen különutas, amely úgy döntött, hogy a széles körű ügyféligények gyors kiszolgálása érdekében a meglévő 5 és 10 éves kamatperiódusú szabad felhasználású jelzáloghitelét kínálja kamatkedvezménnyel a lakásfelújítást tervező ügyfeleinek. A konstrukció a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott kamattámogatás mellett igényelhető otthonfelújítási hitelnél ugyan magasabb kamattal rendelkezik, azonban nagyobb rugalmasságot ad azzal, hogy az ügyfeleknek az igénylése esetén nincs arra vonatkozó kötöttsége, hogy a felújítási munkálatok egy éven belül történjenek meg, azok befejezése később is lehet. Az igényelhető hitel lehet több, akár 10 millió forint, és a futamidő is kitolódhat akár 20 évre is. Persze hiteltől függetlenül a CIB ügyfelei is igénybe vehetik az állami otthon-felújítási támogatást, és ha megkapják a pénzt az államkincstártól, azt díjmentesen előtörleszthetik, egyszeri, maximum 3 millió forintos díjmentes előtörlesztést ugyanis a CIB is lehetővé tett ennél a hitelnél.

Viszik is, meg nem is

A bankoknál van igény a hitelre, de tolongás nincs - derül ki a Napi.hu kérdésére küldött válaszokból. A K&H-hoz eddig több, mint 7 milliárd forint értékben érkezett felújítási hitel iránti érdeklődés, ebből több, mint 5 milliárd forintot fogadott már be és közel 3 milliárd forintot folyósított. A banknál átlagosan 5 millió forint az igényelt összeg. Az OTP az első negyedévben közel 1700 igénylést fogadott be, az átlagosan igényelt hitelösszeg pedig 4,8 millió forint volt. Az Erste Banknál is folyamatos az érdeklődés a támogatott felújítási hitelek iránt, a pénzintézet több mint hatmilliárd forintnyi igénylést fogadott be eddig. Az átlagosan hitelösszeg 5,4 millió forint volt.

A Takarékbanknál 2021. július 23-áig majdnem négyszáz szerződést kötöttek összesen mintegy kétmilliárd forint értékben. Ezen felül majdnem ugyanennyi igénylést már befogadott a bank, közel kétmilliárd forint értékben. Az átlagos hitelösszeg náluk is 5 millió forint. A konstrukciót indulásakor rendkívüli érdeklődés övezte, a Gránit Bank által biztosított regisztrálási lehetőséggel néhány nap alatt több százan regisztráltak az rendelkezésre álló weboldalon. A nyári hónapokban azonban az otthonfelújítási hitel helyett elsősorban a bank online igényelhető jelzáloghitelét keresték, akár felújítási célra is. A regisztrált ügyfelek kisebb része vette végül fel a támogatott otthonfelújítási hitelt. A Gránitnál a maximális, 6 millió forintos hitelösszeget kérik a legtöbben.

A Budapest Banknál egyelőre alacsony az otthonfelújítási hitel iránti kereslet. Az ügyfelek vélhetően azt követően nyújtják be a hitelre igényüket, hogy a végrehajtani kívánt munkálatokhoz tudnak kivitelezőt találni, ami most a leginkább jellemző probléma. Aki igényelte a kölcsönt, az átlagosan 5,3 millió forintot kért a banktól. A Raiffeisennél nem publikus, mennyi hitelt igényeltek eddig, de a kérelmezők általában ott is a maximális összeget igénylik. Az MKB-nál nagy volt a várakozás a bevezetés idején, azóta folyamatosan az igénylések, 3-6 millió forint közötti összeget kérnek az ügyfelek. Az UniCredit élénk érdeklődést tapasztal a kölcsön iránt: több mint 160 igénylést fogadtak már be 800 millió forintot jelentősen meghaladó értékben, az átlagos hitelösszeg 5 millió forint körül van.

Elhúzódnak a felújítások, kevesen kapták még meg az állami támogatást

A hitelt igénylők közül nagyon kevesen kapták meg eddig az állami támogatást. Ennek főleg az az oka, hogy ehhez be kell fejezni a munkálatokat, be kell nyújtani a számlákat a Magyar Államkincstárhoz, amely csak ezt követően folyósítja a pénzt. A Takarékbanknál például július 23-áig 5 ilyen szerződés volt, az igénylők 12,5 millió forintot kaptak vissza. A Budapest Banknál minimális azok köre, akik már kaptak támogatást, a K&H-nál azt várják, a beérkező támogatások a következő hónapokban futnak majd fel, az MKB-s ügyfeleknél is tartanak még a felújítási munkák. A Raiffeisennél már volt olyan ügyfél, aki kapott az államtól pénzt, néhányan az UniCreditnél is megkapták már a támogatást, de a Gránitnál még egyetlen klienshez sem érkezett meg az állami pénz.

Mivel az első igénylők már februárban ott voltak a bankokban, ez azt is jelenti, hogy a felújítási munkálatok a jelek szerint elég sokáig tartanak, több hónapon át is elhúzódnak. Eredetileg egy évet kaptak a támogatott hitelt felvevő ügyfelek arra, hogy bemutassák a kincstárnak a számlákat, és igényeljék az állami támogatást, ellenkező esetben elbukták a kamattámogatást. A munkálatok azonban sokaknál elhúzódnak, amit az állam is belátott.

Egy április 21-től hatályba lépett jogszabályi módosítás eltörölte azt a szabályt, mely szerint a folyósítást követő egy éven belül be kell mutatni a bank felé a számlákat, helyette egy nyilatkozatot szükséges tenni arra vonatkozóan, hogy a kölcsön összegét a költségvetésben megjelölt munkálatokra fordították. Ezzel megszűnt a rövid teljesítési határidőre vonatkozó megkötés, így több idő áll az ügyfelek rendelkezésére, hogy az anyagokat beszerezzék és a munkálatokat elvégezzék. Azonban, ha a Magyar Államkincstár legkésőbb 2023. május 30-ig nem állítja ki az otthonfelújítási támogatásra jogosultságról támogatói okiratot, valamint a kölcsönfelvevő részére megállapított otthonfelújítási támogatás összege nem éri el az otthonfelújítási kölcsön kölcsönszerződésben megállapított összegének 25 százalékát, a kamattámogatásra való jogosultság megszűnik - hívja fel a figyelmet az MKB Bank. Aki így jár, annak piaci kamatozásúvá alakítják át a hitelét a bankok.

Nincs kivitelező, nincs anyag, hiánycikk a konyhabútor

A munkák nem véletlenül húzódnak el. A lakásfelújításba belevágók gyakran szembesülnek azzal, hogy nem találnak kivitelezőt, sokszor hiánycikk az alapanyag is, amely ha kapható, akkor lényegesen drágábban, mint ahogy az korábban gondolták. A hidegburkolás négyzetméterenkénti ára a négyszeresére nőtt két év alatt, a kormány pedig különféle rendeletekkel és kormánybiztos kinevezésével próbálja féken tartani az elszabadult árakat. Mert aki egyszer már hozzáfogott a felújításhoz, az be akarja fejezni bármi áron, ami egyre többe kerülhet. Ahol az árak stabilak, ott áru nincs mindig. Az Ikeából például sokan szeretnének konyhát vásárolni maguknak, de hiánycikk a gépek egy része, a munkalapokhoz való világítás alkatrészei, vagy valamelyik szekrényelem.

A Gránit Banknál az a tapasztalat, hogy a korábban regisztrálók egy része elállt a felújítási szándékától, melynek oka az építőipari kapacitások rendkívüli szűkössége, a vállalási határidők kicsúszása és a bizonytalan, nehezen tervezhető költségvetés, melynek oka az építőanyagok áremelkedése és az egyúttal jelentkező alapanyag hiány.

Azokkal viszont, akik a többletköltségek dacára is belevágnak a felújításba, a bankoknak is jól járnak, ugyanis még több hitelt nyújthatnak nekik. Nem csak támogatottat, de másfélét is. A K&H-nál például személyi hitelt vesznek fel emiatt sokan, a tavalyi 27 százalékról 38 százalékra nőtt a felújítási hitelcél az ilyen kölcsönöknél annak ellenére, hogy ott az államulag támogatott olcsóbb konstrukció. Kisebb összegű felújításokhoz egyébként a személyi kölcsön lehet ideális, különösen ha az ügyfél nem szeretne előtörleszteni. Az OTP-nél szintén a személyi kölcsönt igénylik még felújítási célra. A bank emellett azt tanácsolja, ha valami miatt az ügyfél nem képes határidőre befejezni a felújítást, akkor kiegészítésként igényelhet személyi kölcsönt vagy szabadfelhasználású jelzáloghitelt is.

Az Ersténél is kelendő felújítási célra a rugalmasabb és gyorsabban elintézhető személyi hitel, a Budapest Banknál, az UniCreditnél és a Takarékbanknál is sokan inkább ezt választják. A Takarékbank azt javasolja, ha megugranak a költségek, lehetőség van önerőből rendezni a többletkiadásokat, de persze újabb finanszírozást is lehet igényelni a banktól, ha valaki kifut a keretből.