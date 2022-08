Tovább bővíti zöld portfólióját a MET Csoport, és belép a lengyel piacra is. A svájci központú energiavállalat 100 százalékos részesedést szerzett egy 60 MWp beépített kapacitású zöldmezős naperőműprojektben, a német határhoz közeli Nyugat-Lengyelországban.

A megújuló projekteket fejlesztő TOREN Spółka Akcyjna lengyel céggel 2022. augusztus 26-án írták alá a részvényadásvételi szerződést. A fotovoltaikus projekt várhatóan 2023-ban lesz építésre kész állapotban.

„Már vannak nap- és szélparkprojektjeink Magyarországon, Bulgáriában, Olaszországban, Spanyolországban és most Lengyelországban is. Mivel a célunk földrajzilag diverzifikált megújuló portfóliót létrehozni, a MET Csoport vizsgálja a lehetőségeket Romániában, Horvátországban és Németországban is, ahol egyre kedvezőbb a beruházási környezet a megújuló energiatermelést érintő projektekhez, illetve érdemi befektetési lehetőségek adódnak" - mondta Christian Hürlimann, a MET Csoport megújulókért felelős vezérigazgatója.

Hozzátette, hogy ami az üzleti modellt illeti: a MET projektportfóliója támogatási rendszerrel ösztönzött és piaci alapú áramvásárlási szerződésekre egyaránt épít. "Céljaink közé tartozik az építésre kész állapotban lévő eszközök vásárlása, a saját, zöldmezős beruházások fejlesztése és a már működő eszközök akvirálása is" - mondta a cégvezető.