A klímaváltozás elleni harc nyomán valójában már évek óta fókuszba került a fenntarthatóság és környezetvédelem, ezzel összefüggésben pedig a takarékoskodás. Az aktuális energiaellátási problémák miatt még inkább hangsúlyosabbá válnak ezek a tényezők. A nagyvállalatok, így a közel 200 magyarországi üzlettel rendelkező Lidl is igyekszik visszaszorítani a kiadásokat. Ezért számos olyan intézkedést vezetett be, amely hozzájárul az áruházlánc kiadásainak csökkentéséhez. Az áruházak visszafogottabb fenntartási költsége pedig jelentkezik az árakban, ami stabilan alacsonyabb szinten tartható, anélkül, hogy az befolyással lenne a minőségre.

Hazánk piacvezető kiskereskedelmi lánca tekintélyes megtakarítást ér el azzal, hogy az áruházakban már évek óta ledes világítást használ. Sokat jelent az is, hogy a vállalat intelligens épületfelügyeletre “bízta” az üzletek működését. Ennek köszönhetően, ha az utolsó vásárló elhagyja a boltot, akkor az érintett területeken kialszik a világítás, ha pedig az utolsó munkatárs is kilép a boltból, akkor a többi fényt is lekapcsolja a rendszer, így például a parkolókban lévő óriási Lidl-logós oszlopok is takarékos üzemmódra váltanak.

A szellőzőrendszereket úgynevezett hőcserélőkön keresztül működtetik, így a kifújt levegővel a hőcserélőn keresztül felfűtik vagy lehűtik a beáramló külső levegőt. Az újabb boltok esetében úgynevezett VRV hűtő-fűtő berendezéseket telepítenek. Végül az üzletből való távozáskor kétlépcsős fotocellás ajtók biztosítják, hogy ne szökjön ki a meleg vagy éppen nyáron a hűvös levegő.

A hazai beszállítók is hozzájárulnak az alacsonyabb árakhoz

Ezek az energetikai intézkedések közvetlenül érintik az üzletek rezsiszámláit, de a Lidl másik fronton is tesz azért, hogy hosszú távon is biztosítani tudja termékeinek kiváló ár-érték arányát. A lánc évek óta elkötelezte magát a magyar termékek és beszállítók mellett, hogy minél nagyobb legyen a magyar termékek aránya a polcokon, ami által hozzájárul a magyar gazdaság fejlődéséhez és versenyképességéhez is.

Az elmúlt időszakban kialakult energiaválság, azon belül az üzemanyagárak emelkedése szintén egy olyan tényező, amely a magyar termelők, beszállítók mellett szól. Amellett, hogy sokkal rövidebb úton, alacsonyabb szállítási költségekkel jutnak el az üzletekbe a magyar termékek, csökken a termékek és az ellátási lánc szén-dioxid lábnyoma is. Mindez abszolút összhangban van a Lidl fenntarthatósági törekvéseivel, amelyek eredményei végső soron a vásárlóknál is realizálódnak.

Amellett, hogy a Lidllel való beszállítói partnerség több szempontból is előnyös, hiszen tartós, hosszú távú növekedéshez segíti az adott beszállítói partnert, szigorú feltételeknek kell megfelelni. A jó hír, hogy a vállalkozások komoly támogatást kapnak az együttműködés során. A Lidl 2016-ban azzal a céllal indította el a Lidl Beszállítói Akadémiáját, hogy a magyar vállalkozásokat támogassa a piacra jutásban, valamint minél több beszállítóval minőségi partnerkapcsolat alakulhasson ki. A programnak köszönhetően ma már közel 500 vállalkozás termékei érhetőek el az áruházak polcain.

Összegezve: az energiafogyasztást csökkentő, valamint a hazai beszállítókat támogató lépések nemcsak, hogy segítenek a Lidlnek fenntarthatóan működni és a működési költséget csökkenteni, hanem a költségek mérséklésével arra is törekszik, hogy a lehető legjobb áron kínálja termékeit vásárlóinak.

A cikk megjelenését a Lidl Magyarország támogatta.