Az MKB Bank közgyűlésén hétfőn eldőlt, hogy jövő március 31-én egyesül a Magyar Banholding két tagbankja, az MKB és a Budapest Bank. A Budapest Bank olvad be az MKB-ba, és két bank átmenetileg MKB Bank néven működik majd. A Takarék-csoport 2023 második negyedévében csatlakozik az egyesült bankhoz. Az ügyfeleknek a mostani fúzió során tennivalójuk nincs.

Az ügyfelek a korábban megszokott felületeken és módon intézhetik az ügyeiket, a fiókok is maradnak. Még azok a Budapest Bank fiókok sem szűnnek meg, amelyek közvetlenül egy MKB-s fiók mellett vannak a fiókhálózat racionalizálására később, várhatóan 2023 második negyedévében kerül sor. A lízingtevékenység már 2022. január 1-től egységessé válik, Euroleasing néven végzi majd az ügyfelek kiszolgálását.

A teljes fúzió után mérlegfőösszege alapján Magyarország második legnagyobb bankja jön létre. Egységes lesz a termékpaletta, és nagyon sok költséget meg lehet majd takarítani humán erőforrás terén is - hangzott el a fúziót ismertető sajtóbeszélgetésen. "A három bankból 2023 második negyedévéig egy egységes, modern univerzális bankot építünk, amely európai szinten is megállja a helyét" - mondta Barna Zsolt, a Magyar Bankholding igazgatóságának az elnöke.

Az átmeneti időszak 2023 második negyedévéig, a Takarék csoport integrációjáig tart. Ez alatt az időszak alatt egy átmeneti márkanév alatt működik majd a hitelintézet, ezt követően viszont új nevet kap, sem a Budapest Bank, sem MKB, sem a Takarék nem megy tovább. Az átmeneti időszakban MKB Nyrt. lesz a hitelintézet neve.

2025-től jöhet a tőzsdei IPO

A három banknál nem az lesz, hogy az egyikbe beolvad a többi, hanem egy negyedik teljesen új hitelintézet létrehozása a cél, amely akár a nemzetközi piacon is terjeszkedhet, ehhez tőkepiaci forrásbevonásra, IPO-ra (elsődleges részvénykibocsátás) is sor kerülhet. A három intézmény munkatársi állománya is óriási érték. A részvénykibocsátásra legkorábban 2025-ben kerülhet sor, miután lezárult az első teljes üzleti éve az egyesített banknak, vagy a Budapesti Értéktőzsdén vagy egy másik nemzetközi piacon. A cél az, hogy addigra a bank a leghatékonyabban működő intézmény legyen a piacon, 15 százalékos tőkearányos megtérülés (ROE) a cél.

Mészáros Beatrix előrébb lépett

Az is vizsgálják már, mely országokban érdemes terjeszkedni, de a nemzetközi piacra lépésre 2024 előtt aligha kerül sor. Először a három bank egyesítését kell elvégezni, az új bankot megerősíteni - mondta Barna Zsolt. Két területen kellett nagyon erősíteni, az egyik a felügyeleti láb volt, a másik pedig az informatika, amiért Vinnai Balázs felel. A fúzió levezényléséért felelős új vezetők között ott van Mészáros Lőrinc lánya, Mészáros Beatrix is. (Mészáros Lőrinc már több mint 40 százalékot birtokol a Magyar Bankholdingban.)

Fiókbezárásokra is készülnek

A második legnagyobb bank szeretnének lenni a magyar piacon. "Az OTP-nek jelentős előnye van, de akár meg is lehet szorítani" - mondta Barna Zsolt. A vállalati piacon és a lízingben már nagyon erős a három bank, a kkv-szegmensben és a lakossági piac bizonyos szegmenseiben szeretnének még erősíteni, de ott is vannak jó bázisaik. A fiókhálózat komoly lehetőséget tartogat az egyesített bank számára. A fiókok egy részét be fogják zárni 2023-tól, mivel sok helyen egymás mellett vannak az MKB, a Budapest Bank és a Takarék fiókok. Várhatóan létszámot is csökkentenek majd az egyesített banknál.