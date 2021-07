A digitális bankolás fontossága a koronavírus-járvány alatt csak tovább erősödött, ennek ellenére kevés az olyan pénzintézeti applikáció, amelyik többet tud egy mobilra optimalizált böngészőfelületnél. "Egy régi bankreklám juthat az eszünkbe, amelyben egy ügyfél okostelefonnal a kezében a járókelőket kérdezi, hogy merre található a legközelebbi bankfiók, mire az egyik járókelő a szemére veti, hogy ott van a kezében az egész bankfiók az okostelefonján, miért nem használja?" - foglalja össze tapasztalatait a hazai mobilbanki alkalmazásokról a BiztosDöntés.hu.

Hiába több éves már a reklám, a mai napig is érvényes az, hogy a hitelintézetek mobilappja nem minden esetben könnyíti meg a mindennapi bankolást. A 10 legnagyobb hazai pénzintézet (Budapest Bank, CIB Bank, Erste Bank, K&H Bank, MKB Bank, OTP Bank, Raiffeisen Bank, Sberbank, Takarékbank, UniCredit Bank) mobilapplikációit összehasonlító BiztosDöntés.hu szolgáltatási kalkulátora alapján kijelenthető: 250 szolgáltatási szempontból mindössze három az, ami minden mobilapplikációban biztosan elérhető. Ezek az egyenleglekérdezés, a számlatörténet és az eseti átutalás az azonnali fizetési rendszeren keresztül.

QP | Quality Placement

Sok a hiányosság

"Mit ér például egy bankszámla, ha havi 200 forinttal olcsóbb, de valami olyanért is rendszeresen be kell menni a bankfiókba, amit mobilról 2 perc alatt el lehetne intézni? - mondja Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu alapítója és szakértője, aki szerint a legtöbb fiatal már a szolgáltatások alapján hasonlítja össze a bankszámlákat. Éppen ezért szerintem már nem egy árösszehasonlító kalkulátor fogja a legtöbb segítséget adni, hanem egy olyan, ami figyelembe veszi, milyen kényelmi funkcióra van szüksége az ügyfélnek - teszi hozzá.

A BiztosDöntés.hu szakértői 250 szolgáltatástípust megkülönböztetve rendszeresen áttekintik a hazai mobilappok kínálatát, figyelik a fejlesztéseket és beszámolnak róluk. A legfrissebb elemzésben a közel 50 legfontosabb elvárt digitális banki szolgáltatás alapján vizsgálták meg az applikációkat és azok felhasználói értékelését.

Az elemzés fő tanulságai közül az egyik, hogy a bankok egyre jobban állnak a bolti mobilfizetéssel, ami jelenleg az applikációk fejlesztésének egyik fő iránya. A vizsgált 10 hazai nagybank kínálatából már csak 4 nem nyújt ilyet az ügyfeleinek, de közülük 2 lehetővé teszi bankkártyás mobilfizetést az Apple Pay rendszerén keresztül, vagyis legalább az iPhone-osok tudnak telefonnal fizetni.

Kevés a kényelmi szolgáltatás

A hazai banki mobilapplikációk funkciói között nagyon kevés olyan szolgáltatást találni, amely általánosnak számít. Mobilegyenleget feltölteni például mindössze négy banknál lehet, közlekedési mobiljegyet vásárolni pedig csak kettőnél és csak egynél köthet az ügyfél utasbiztosítást, ha külföldre utazik. A 10-ből 6 bank nem képes push üzenetben tájékoztatni ügyfelét, a drága SMS-ek helyett a bankszámlára érkező jóváírásokról vagy a bankkártya-tranzakciókról.

A vizsgált bankok mintegy felénél lehet sárga és fehér csekket befizetni mobillal, de közülük csak kettő olvassa be a csekk QR-kódját az ingyenes bankkártyás befizetéshez. A többinél karakterfelismerésekkel kell bajlódni és a csekkről beolvasott adatok alapján sima átutalásként megy el a befizetett pénz a számláról.

Autópálya-matricát is mindössze két banknál vásárolhatnak az ügyfelek a mobilappal, ahogy a parkolást is csak kettőnél lehet fizetni.

Ilyen a top szolgáltató

A banki mobilalkalmazások közül a legtöbb szolgáltatást nyújtó app autópálya-matrica-vásárlást és parkolásfizetést kínál, sárga, valamint fehér csekk befizetése mellett digitálisan eltárolja a hűségkártyákat is, továbbá belföldi mobiltelefon egyenleg feltöltésére is képes. Mindezt pedig megfejeli a bolti NFC-s érintéses mobilfizetéssel is.

Hogy gyengék az applikációk, azt a bankok egy része titkolni próbálja. Van olyan banki applikáció, amelynél a pénzügyi intézmény letiltotta az alkalmazásboltban, hogy az előnytelen értékelések nyilvánosan látszódjanak, igaz, bankot is találtak a szakértők, amelyik nyíltan felvállalja, hogy több mint 900 ügyfele átlagosan 2 csillag alá értékelte az eddigi mobilapplikációs erőfeszítéseit az 5-ös skálán.

A kalkulátorban beállítható egyszerre több kívánt banki szolgáltatás is, ha sok mindent szeretne az ügyfél, akkor viszont szűkül a lista. Ha például valaki ingyenes push üzeneteket szeretne, be szeretné állítani mobilon a kártyalimiteket, és a sárga csekket is így fizetné be, akkor már csak 3 bank közül válogathat.