Ratatics Péter szerint az elmúlt fél évben többször is előfordult, hogy a hónap elején nem érkezett meg pontosan az olaj a Barátság vezetéken. Általában havi mennyiséget szereznek be, most a harmadik-negyedik napon észlelték, hogy "valami más, mint eddig". Mindig készülnek a váratlanra, ebben a helyzetben ez nem is feltétlenül nevezhető váratlannak, több napra, több hétre elég készletük van jelenleg - írja az atv.hu.

A Mol tartaléka a kőolaj esetében három hétre elegendő, ezek a saját készleteik, efölött van még az ország stratégiai készlete, amely még hónapokra elegendő.

A Technológiai és Ipari Minisztérium az atv.hu kérdésére azt közölte, "a Barátság kőolajvezeték leállását tudomásunk szerint technikai jellegű probléma okozza. A helyzet megnyugtató rendezése, a szállítások mielőbbi újraindítása érdekében a magyar fél is igyekszik közbenjárni".

A Molt arról tájékoztatták az orosz és ukrán üzleti partnerei, hogy ez egy technikai hiba, nem pedig a vezetékkel van gond. A Mol azt közölte, hogy kifizeti a tranzitdíjat annak érdekében, hogy a vezetéken újra érkezzen olaj. (Az orosz Gazprombank szerint az uniós szankciók miatt nem tudták utalni az ukránoknak a vezeték tranzitdíját, ezért állították le a tranzitot az ukránok.)

A cseheknek van tartalékuk, nem aggódnak A Barátság elállása Csehországot is érinti, ám Prága nem aggódik. A vezetéküzemeltető MERO cseh cég kedden azt közölte, hogy napokon belül helyreállhat az orosz kőolajszállítás a Barátság-vezetéken. A cseh kormány nem tervezi, hogy megnyitja a stratégiai kőolaj-tartalékát.

Az Adria kőolajvezetéken is jöhet olaj

Ratatics Péter hangsúlyozta, hisznek abban, hogy lesz megoldás, ott van az Adria kőolajvezeték is, ami egy alternatívát jelent, ezen lehet további kőolajat hozni az országba. Van hazai termelés is, a korábbi években 30 százalékos tengeri beszállításra rendelkeztek be, ez jelenleg is működik. Lehet növelni, de ahogy elkezdik ezt növelni, változtatni kell a "receptúrán", ami a benzinkutakra kerül - fejtette ki az ügyvezető.

A világpiacon sokfajta kőolaj van, számunkra van egy-két típus, ami kedvező lenne, de a legjobb az lenne, ha a tengeren vehetnénk orosz olajat, erre az uniód olajembargó mellett is lenne lehetőség jövő év februárjáig - mondta Ratatics.