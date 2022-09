Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. minden árváltozás alkalmával, így az október 1-jei gázárváltozással kapcsolatban 2022. október 1-15. között minden földgázügyfelének diktálási lehetőséget biztosít.

A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) a nyáron kiadott rendeletében földgáz esetében az átlagfogyasztás feletti, úgynevezett lakossági piaci árat két lépcsőben állapította meg: október 1-jétől az átlagfogyasztás feletti lakossági piaci ár kevesebb, mint 1 forinttal lesz magasabb megajoule-onként az eddiginél. Az árváltozás csak azokat a földgázügyfeleket érinti, akiknek a fogyasztása meghaladja az átlagfogyasztást (évi 63 645 MJ/év, legalább 1729 köbméter). A diktálás nem kötelező, az éves kedvezményes kereten belül fogyasztó ügyfeleknek nem is érdemes ezt megtenni, hiszen az átlagfogyasztásig változatlanul biztosított a rezsicsökkentett ár - adta hírül az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

Az árakat a nyáron a MEKH határozta meg két lépcsőben: augusztus 1. és szeptember 30. között 21,416 Ft/MJ, míg október 1. és december 31. között 22,002 Ft/MJ a földgáz lakossági piaci ára. Az árváltozás csak az átlag feletti fogyasztókat érinti – ők, ha szeretnének, október első két hetében mérőóraállást diktálhatnak, de ez nem kötelező.

A mérőóraállás rögzítése munkaidőn kívül is, 0-24 órában lehetséges az MVM Next online ügyfélszolgálatán vagy az MVM Next appban, illetve telefonon keresztül történő automatikus diktálással (06 1 237 7777 számon, vezetékes telefonról pedig a 06 80 40 55 40 számon is). Az árváltozás miatti diktálás időszakában kivételesen október 15-ig regisztrálás nélkül is lehet diktálni ezen az oldalon, a legalsó bal oldali menüpontban.

Az MVM Next Zrt. részletes, számos kérdésre választ adó tájékoztató weboldalt is összeállított.

