Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter hétfőn újra felszólította az oroszországi érdekeltséggel rendelkező nyugati cégeket, hogy hagyják el Oroszországot, amely szerinte agresszorként háborút indított Ukrajna ellen, aminek meg kell fizetnie az árát.

"Putyin valójában tönkretette a befektetési klímát, az üzleti légkört és Oroszország üzleti partnerként való megítélését. Ma reggel óta 209 nyugati vállalat teljesen kivonult az orosz piacról, és beszüntette az együttműködést orosz partnereivel. További 378 részben korlátozta munkáját. Mi elégedetlenek vagyunk ezzel, ismerjük ezeket a cégeket, ismerjük a módszereiket, a trükkjeiket és próbálkozásaikat, hogy valamilyen formában az orosz piacon maradjanak, ezért nyomást fogunk gyakorolni rájuk" - mondta Kuleba.

A külügyminiszter szerint a nemzetközi vállalkozásoknak erkölcsi és pragmatikus okokból is el kell hagyniuk az orosz piacot. Hiszen Oroszországban dolgozni egyrészt a jó hírnév csorbulását jelenti, másrészt az orosz gazdaság rohamosan közeledik az összeomláshoz, és a kormány gazdaságpolitikája egyre kiszámíthatatlanabbá válik, hiszen már az államosítás fenyegetése is elhangzott - számolt be az Ukrinform.

Kuleba szerint számos nagyvállalat van, amely még nem vonult ki Oroszországból. Ezek közé tartozik a Leroy Merlin, a Metro, az Auchan, a Spar, a Pirelli, a Bridgestone Tires, az Accor és az Intercontinental. A gépgyártás területén az OTIS Worldwide, a Honeywell, a Mohawk Industries és az Arconic.

A kozmetikumok és kapcsolódó termékek terén az Oriflame, a Kimberly-Clark, a Koti, az Ecco, a Salvatore Ferragamo és a Philip Morris. Az élelmiszeriparban a Papa John's és a Kellogg's éttermek. Az egészségügyben a Bayer. Magyar szempontból a legérdekesebb a bankokat tartalmazó lista: ezen szerepel az OTP Bank is, a Raiffeisen, a City Group, a Société Générale, az UniCredit és az Intensa Sanpaolo mellett.

"Ismételten felszólítom őket, hogy a lehető leghamarabb hagyják el az orosz piacot, a többi kormányt és a fogyasztókat pedig - bojkottálják ezeket a vállalatokat, amíg be nem szüntetik oroszországi működésüket" - mondta az ukrán politikus.

Az OTP Bank részéről március 4-én Csányi Sándor elnök-vezérigazgató adott tájékoztatást az orosz leánybank működéséről. Azt mondta, február 23. óta Ukrajnában 4, Oroszországban 11 százalékkal nőtt a csoport tagjainál elhelyezett betétállomány, miközben más pénzintézeteknél sorok álltak, hogy felvegyék a pénzüket az emberek. Később ezt azzal egészítette ki, hogy az orosz részlegük rubellikviditása rendben volt, de a dollár esetében itt hiány mutatkozott. A kivonulás lehetőségét akkor nem említette, mint fogalmazott:

Noha egyes nyugati intézményi befektetők elhagyják az orosz piacot, azonban ha most azonnal kivonulnánk, azzal veszteséget okoznánk a befektetőinknek, ezt pedig szeretnénk elkerülni, ugyanakkor további jelentős kockázatokat nem vállalunk.

Kuleba követelését követően már több piaci szereplő jelezte, hogy távozik az orosz piacról: a Citigroup jelezte, hogy már megkezdték a lehetőségeik vizsgálatát, miközben az UniCredit már be is jelentette, hogy lépnek. Viszont nem hagyja el Oroszországot a Burger King és a Marks & Spencer.

