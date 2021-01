A Tesco és az Aldi hálás a kormánydöntés visszavonásáért

Könnyen lehet, hogy az nyugdíjasok idősávjának eltörlése mentette meg az áruházak decemberi forgalmát, akárcsak a vásárlók egészségét, akik így nem zsúfolódtak össze a mezei vásárlóknak rendelkezésre álló a rövidebb nyitvatartási időbe.

A 2020-as év a kiskereskedelemben a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásai ellenére várhatóan kicsit jobb lesz, mint az egy évvel korábbi - mondta a Világgazdaságnak Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára a decemberi adatok alapján.

A Tescónál a karácsonyi időszak alatt a korábbi évekhez hasonlóan nőtt a vásárlások száma. A heti átlagos 2,5 tranzakció akár 20 százalékkal is nőhetett. A Sparnál a decemberi forgalom értékben némileg magasabb volt, mint 2019-ben. A tranzakciók száma az egész esztendőt meghatározó trendhez hasonlóan elmaradt a korábbi évektől, ezzel párhuzamosan a kosárérték emelkedett.

Az Aldi tapasztalatai szerint a korábbi hónapokkal összehasonlítva 2020 decemberében visszafogottabb volt a növekedés, az ünnepek előtt az áruházlánc nagyobb keresletre számított. A múlt év egészében az volt megfigyelhető, hogy a vásárlók nagyobb bevásárlások bonyolítottak le, így az előző évvel összehasonlítva 2020-ban a vásárlók száma csökkent, miközben az átlagos kosárérték magasabb volt.

Egyre nagyobb feszültséget okozott a boltokban az idősek vásárlási sávja, amelyet végül december 12-én szüntetett meg a kormány. A Spar értékelése szerint az idősáv felfüggesztésének köszönhetően kisebb volt a tömeg az üzletekben. Az Aldi is arról számolt be, hogy a vásárlási idősávok eltörlése pozitív hatással járt, mivel a forgalom és a vevőszám is egyenletesebben oszlott el a nyitvatartási időn belül.