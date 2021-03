Vírusgátló szűrőket kaptak az új budapesti buszok

A BKV autóbuszflottájában az idei év eleje óta forgalomba állt 17 darab, valamint a márciusban utcára kerülő további 15 darab új Mercedes-Benz Conecto szóló autóbusz klímarendszerében vírusgátló funkcióval rendelkező aktív szűrő segíti a járvány terjedésének lassítását.

A koronavírus-járvány egy évvel ezelőtti kitörése óta a BKV mindent megtesz, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel segítse utasai és munkatársai megóvását. A védekezési protokoll részeként bevezetett fokozott takarítási, fertőtlenítési renden túl 32 darab Mercedes-Benz Conecto szóló autóbuszon a gyártó által a klímarendszerbe szerelt új típusú szűrőrendszer is segíti a vírus terjedésének lassítását - közölte csütörtökön a közlekedési társaság.

A Mercedes-Benz autóbuszaiban található klímarendszerekben már korábban is különböző szűrőrendszerek tisztították meg a levegőt a káros részecskéktől.

Az új, vírusgátló funkcióval rendelkező aktív szűrők jelentősen növelik a szűrőrendszerek hatékonyságát: a többrétegű, progresszív felépítésű nagy teljesítményű részecskeszűrők még a legfinomabb aeroszolokat is megszűrik, ráadásul egy vírusgátló hatású réteggel is rendelkeznek. Ezek hatását fizikai vizsgálatok és mikrobiológiai tesztek is tanúsítják. Ezáltal a kevert és keringtetett levegős üzemben is csökken a fertőzésveszély.

Az aktív szűrők mind a tetőre szerelt klímaberendezéshez, a levegő-keringtető szűrőhöz, mind az elülső klímaszabályozó dobozhoz használhatók. A szűrők felszerelését az EvoBus GmbH saját hatáskörben és díjmentesen végezte el. Az új technológia védi utasainkat, és a zárt vezetőfülkéknek köszönhetően kiemelten hozzájárul járművezetőink védelméhez a koronavírus-járvány idején.