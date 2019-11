Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Borkai ügyvédje a belügynek dolgozik

A győri önkormányzat és a győri egyetem után a győri székhelyű vízügyi igazgatóságról is kiderült, hogy Borkai Zsolt ügyvédjével kötött szerződést. Egy uniós árvízvédelmi projekthez kellett a magyar állam számára megszereznie száznál is több ingatlant.

A szexbotrányba és korrupciógyanús ügyekbe keveredett és lemondott Borkai Zsolt győri polgármester ügyvédje, Rákosfalvy Zoltán nem csak a győri önkormányzatot és a győri Széchenyi István Egyetemet képviselte, hanem a Belügyminisztérium felügyelete alá tartozó, győri székhelyű Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (ÉDUVIZIG) és a szombathelyi székhelyű Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (NYUDUVIZIG) is megbízta jogi feladatokkal - derül ki a vízügyes igazgatóságok szerződéseiből.

Az ügyvédi szerződést 2018. május 29-én kötötték meg a "Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése" projekt keretében területszerzéshez kapcsolódó jogi szolgáltatás nyújtása tárgyában és előreláthatóan 2020. december 31-ig érvényes. Mindezért Borkai Zsolt ügyvédjét a dokumentum szerint összesen nettó 19,5 millió forint díjazás illeti meg. Beszerzési eljárás alapján esett a választás Rákosfalvy Zoltán ügyvédre (aki a Borkai-féle szexvideókon is látható volt), az ő ajánlata volt ugyanis a legolcsóbb. Az ÉDUVIZIG területén konkrétan 136 darab, a NYUDUVIZIG területén pedig 39 darab ingatlan tulajdonjogi rendezésével bízták meg a győri ügyvédet.

Küldte az ajánlatot

Rákosfalvy Zoltán feladata volt a magyar állam részére az ingatlantulajdonosoktól adásvételi szerződésekkel, kisajátítási eljárásokkal megszerezni a Rába-projekthez szükséges területeket. Például a Veszprém megyei Kemenesszentpéter önkormányzata is úgy döntött idén január 15-én meghozott határozatában, hogy a magyar állam számára versenyeztetés nélkül elad öt ingatlant. A vételi ajánlatokat Rákosfalvy Zoltán küldte meg az önkormányzatnak, amit a helyi képviselők elfogadtak.

Uniós beruházásról van szó. "Az Európai Unió és Magyarország Kormánya támogatásával, 3 milliárd 590 millió forint ráfordítással megvalósuló projekt legfőbb célja, hogy komplex árvízvédelmi fejlesztésekkel javuljon a Rába völgyében élők épített és természeti környezetének árvízvédelmi biztonsága" - olvasható az ÉDUVIZIG honlapján. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projekt a Rába folyó teljes magyarországi szakaszára kiterjed Szentgotthárd és Győr között. A tervek szerint a Szentgotthárd és Győr közötti szakaszon kilenc helyszínen kezdődhet meg az építés 2019 elején, a munkálatok befejezése 2021 márciusára várható.

Kisajátítás és bontás

A Rákosfalvy Zoltán ügyvéd által a magyar állam számára megszerzett földeken természetesen a zalai központú Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. végzi el a konkrét kivitelezési munkát 2,4 milliárd forintért. A cég rendszeres sikeres szereplője az állami közbeszerzéseknek. A zalakarosi Szabadics Zoltán vállalkozó tulajdonában lévő másik cég (SZ.Z. Szállodafejlesztő Kft.) pedig 1,7 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott szállodaépítésre a Magyar Turisztikai Ügynökségtől. Már halad az árvízvédelmi munka. "A volt kaszagyári terület mentén kisajátított területsávban a kivitelezést végző vállalkozó a bontási munkákat jelenleg is végzi. A bontási munkákat követő kivitelezési munkák várható kezdete 2020 tavasza" - közölte a szentgotthárdi önkormányzat.

A Napi.hu írta meg korábban, hogy Rákosfalvy Zoltán nem csak a győri önkormányzatot és a győri egyetemet, hanem a magyar államot és a győri térség meghatározó gazdasági szereplőit is képviselte bírósági ügyekben. Azt, hogy Borkai Zsolt ügyvédje jó kapcsolatokat ápol a magyar állammal, az is alátámasztja, hogy a kormánytól nyilvános pályázat nélkül is megkapta a győri, a pécsi és a miskolci kaszinók koncessziós jogát 10 évre. Nála csak Andy Vajna birtokolt több kaszinót, a januárban elhunyt üzletemberhez öt kaszinó tartozott.