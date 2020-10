Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Csak trükkel lassul a járvány Magyarországon?

Az új járványügyi eljárásrend miatt több koronavírusos beteg be sem kerül a statisztikába, azok akiket a háziorvos a tünetek alapján, teszt nélkül diagnosztizál. Esetükben hatósági házi karantén sincs, így könnyen lehet, hogy ha az érintett otthon is marad, a családtagok már nem. A tünetmentes vírushordozók pedig akár hetekig is fertőzhetnek - írja a Népszava.

Müller Cecília országos tisztifőorvos kedden még úgy nyilatkozott: az utóbbi hetekben jelentősen változott a járvány dinamikája, ami kedvező jelenség és lassulni látszik az emelkedés, mert bár még mindig növekszik a pozitív esetek száma, de csak alulról közelíti meg az ezret, nem fokozódik az emelkedés - írja a lap. (Azóta már a napi ezret is meghaladó fertőzésszámok is voltak - a szerk.) Váratlan járványügyi fordulat: nem jár mindenkinek PCR-teszt!

Új becslés a járvány időtartamára - rosszabb a reméltnél Teszt nélkül is diagnosztizálnak A laborok kapacitásai mindenhol kimerülőben, elérték a teljesítményük maximumát. A lassuló emelkedésnek az is oka lehet a lap szerint, hogy a laborok nem tudnak eleget tesztelni, és sok háziorvos anélkül nyilvánítja betegnek a praxisában lévőket, hogy PCR-tesztet végeztetne. Ezek a betegek azonban nem kerülnek be a koronavirus.gov.hu oldalon naponta megjelenő statisztikába, hiszen nem teszttel igazolt Covid-19-fertőzöttek. Ahogyan arról a koronavírus-információs vonalon tájékoztatnak: a honlapon megjelenő, aktív fertőzöttek számát mutató statisztikában csak a teszttel igazolt koronavírus-fertőzöttek szerepelnek. Mindez jelentősen torzítja a járványról megjelenő adatokat. Nincs szankció, ha nem marad karanténban a fertőzött A probléma azonban az is, hogy ha valakit a háziorvos nyilvánít betegnek, az nem kerül hatósági házi karanténba, a háziorvos ugyanis ezt nem rendelheti el, ő csak arra kérheti a beteget, hogy maradjon otthon. Ha az érintett ezt nem teszi, annak nincs semmiféle szankciója. A statisztika szerint több mint 20 ezer aktív fertőzött van az országban, ám hatósági házi karanténban mégis csupán alig 2000-rel több ember, csaknem 22 ezer fő van, pedig hatósági házi karanténba nemcsak az igazolt fertőzöttek és a szoros kontaktok kerülnek, hanem azok is, akik külföldről térnek haza. Müller Cecília szerdán már az mondta : nem kedvezőek az adatok a kórházban ápoltak és a lélegeztetőgépen lévőket illetően, az összes pozitív esetszámhoz képest ugyanis a kórházban ápoltak száma növekszik. "A fő gond az új eljárásrenddel, hogy ha a gyanús esetként jegyzett beteg otthon marad is, a családtagjai már nem feltétlenül, a háziorvos ugyanis nem írhatja elő, hogy az egész család zárkózzon be" - mondja a napilapnak Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke. "Amikor úgy döntök, hogy egy beteg már mehet közösségbe, akkor semmivel sem tudom igazolni, hogy ő valóban negatív, hiszen nem volt első teszt és nem tudom onnan számolni a két hetet" - erről a problémáról Komáromi Zoltán háziorvos beszélt a Népszavának. Ő nem érti, miért nem rendelik el a tesztet a háziorvosok, főleg, hogy nincs semmiféle keret, amibe bele kell férni. Neki tavasszal két koronavírusos betege volt, most 36-nál tart, pedig mint mondja, még messze a vége.