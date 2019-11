Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fidesz: Orbán be fog számolni az Európai Tanácsban történtekről

A Fidesz szerint a kormányfő továbbra is tájékoztatást fog adni az Európai Tanács üléseiről, de a jövőben egy speciális napirend előtti felszólalásokban teszi ezt meg.

A miniszterelnök továbbra is tájékoztatja a parlamentet az Európai Tanácsban történtekről - közölte a Fidesz-frakció szombaton az MTI-vel.



A 2004 óta tartó gyakorlat szerint a kormányfő csak a kiemelt jelentőségű tanácsi üléseket követően szólal fel napirend előtt. A párt szerint a változás annyi, hogy az Európai Tanács üléséről szóló tájékoztatást a továbbiakban az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló határozat szabályozza. Ez szintén a parlament előtt van és a miniszterelnök napirend előtti felszólalásának speciális fajtájaként nevesíti az esetet, rendezetté téve a frakciók hozzászólási lehetőségét és a miniszterelnök válaszát is. Emellett az Európai Tanács ülései és a stratégiai jelentőségű uniós események előtt a kormányfő ezután is tájékoztatja az Európai Uniós Konzultációs Testületet, amelynek mások mellett tagja valamennyi parlamenti frakcióvezető.

A fideszes frakció arra reagált, hogy a 24.hu szombati cikke szerint egy kormánypárti törvénymódosító javaslat alapján a miniszterelnöknek nem kell beszámolnia a parlament előtt az Európa Tanács üléseiről.