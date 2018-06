Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Gázzal fűt? Jó hír érkezett

Nem is olyan sokára már az Adriai-tenger felől is érkezhet gáz Magyarországa, amely mérsékli az orosz függőséget. Nagy kérdés az ár, ám ha erről sikerül megegyezni, akkor sok gáz érkezhet Horvátországon át, amivel az átlagfogyasztó is jól járhat.

Ha a horvát parlament is úgy akarja, akkor felgyorsíthatják a krki lng-terminál építését - írja a Világgazdaság. A törvényhozás egyszerűsítheti az építési engedélyezési folyamatot és tisztázódhatnak a tulajdonviszonyok is. A terminál indulásként évente 2,6 milliárd köbméter folyékony gáz visszaalakítására lesz képes.

Az EU 104,1 millió eurós (33 milliárd forint, két futballstadion ára) hozzájárulásával a költségek közel egyharmadát állja. A projekt összértéke becslések szerint 383 milliárd euró lesz, a létesítmény 2020 elején léphet üzembe. A horvát mellett a terminál létrejöttében érdekelt szlovén, osztrák, szlovák, szerb és magyar félnek is részt kellene vállalnia a költségekből - véli Pletser Tamás az Erste elemzője.

A dolgok jelenlegi állása szerint az orosz gáznál majdnem háromszor drágább lenne az lng Horvátországon át, ám ha az árkérdést sikerülne megoldani, akkor hosszabb távon az ebből a forrásból érkező energiahordozó a hazai gázfelhasználás 10-20 százalékát is fedezhetné - mondta a szakértő.

A fotó forrása: Gary Cameron/Reuters