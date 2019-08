Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hirtelen előkerült 17 ezer élelmiszer-automata - mi történt?

Az adóhatósághoz bekötött élelmiszer-automaták száma egy hét alatt 17 ezerrel ugrott meg. Eddig hol voltak? - teszi fel a kérdést a Blokkk.com kiskereskedelmi szakblog.

Idén július végéig minden árus, vagy bármilyen szolgáltatást nyújtó automatát be kellett jelenteni az adóhatósághoz. Az élelmiszert árusító automatáknál ez a kötelezettség már korábban is élt, ráadásul 2018 közepétől azokat az automatákat, ahol nincs kezelőszemélyzet, be kellett kötni az adóhatósághoz, hasonlóan az online pénztárgépekhez - írja a Blokkk.com kiskereskedelmi szakblog.

Egy éve egy úgynevezett felügyeleti egységet kellett beszerelni, ami adatot szolgáltat a forgalomról, ami azért nem lehet véletlen - jegyzi meg a szakblog -, mert az árus automatáknál nem kötelező a nyugtaadás. A korábbi kötelezettség ellenére azonban az utóbbi napokban feltűnően megugrott a bejelentett élelmiszerárus automaták száma - amelyet egyébként az adóhatóság feltűntet a honlapján.

Mint a hőmérő a kánikulában

Érdekes módon annak ellenére, hogy már korábban eleget kellett volna tenni ennek a bekötési kötelezettségnek az élelmiszeres automatáknál, az utóbbi napokban hirtelen megszaporodott a számuk - a bejelentések alapján, nem is kicsit. Egy héttel a minden automatára előírt bejelentési kötelezettség határideje előtt 54 ezer automatát jegyzett az adóhatóság nyilvántartása. Augusztus elején már közel 71 ezret, 17 ezerrel többet - mutat rá a Blokkk.com.

A szakblog szerint 2015 novemberében közel 32 ezer volt az élelmiszerárus automaták száma, ekkor csak bejelenteni kellett ezeket a készülékeket az adóhatósághoz, online bekötés még nem volt. Ez a szám 2016-ban nem változott nagyságrendjét tekintve.

Nemhogy csökkent volna, hanem megduplázódott

Bár az élelmiszeres automaták online bekötési kötelezettségének előírásakor volt némi berzenkedés az érintett szakmai körben, hogy ez drágulást hoz majd a költségek miatt, de úgy tűnik, a bejelentett és be is kötött automaták száma nem csökkent, hanem duplájára nőtt a közelmúltban - jegyzi meg a blog.

A becslések alapján az automatás kör éves forgalma élelmiszerekből elérheti a 100 milliárd forintot, ami az élelmiszerboltok forgalmának 2 százalékát jelenti.