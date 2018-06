Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Így döntöttek Matolcsyék

Az MNB monetáris tanácsa (MT) tartotta a kamatokat.

A kamattartás megfelelt a piaci várakozásoknak. Az igazán érdekes a háromkor megjelenő közlemény lehet.

A friss bejelentés szerint továbbra is a három hónapos MNB-betétre fizetett kamat 0,9 százalék, az egynapos (O/N) jegybanki betét kamata mínusz 1,05 százalék, az az egynapos (O/N) fedezett hitel kamata 0,9 százalék, az egyhetes fedezett hitel kamat 0,90 százalék.

A bejelentés nyomán az euróval szemben a 324-es szintről 25 fillért gyengült a forint majd gyorsan visszament 324-ig.

A mostani tartással biztossá vált, hogy immár 25 hónapja 0,9 százalékos a magyar alapkamat. A legutóbbi vágás (15 bázispontos) ugyanis 2016. május 24-én volt, azóta tart a "tartós tartás" időszaka.

A jegybanki alapkamat mértéke Időpont Alapkamat 2016.05.25. 0,90% 2016.04.27. 1,05% 2016.03.23. 1,20% 2015.07.22. 1,35% 2015.06.24. 1,50% 2015.05.27. 1,65% 2015.04.22. 1,80% 2015.03.25. 1,95% 2014.07.23. 2,10% 2014.06.25. 2,30% 2014.05.28. 2,40% 2014.04.30. 2,50% 2014.03.26. 2,60% 2014.02.19. 2,70% 2014.01.22. 2,85% 2013.12.18. 3,00% 2013.11.27. 3,20% 2013.10.30. 3,40% 2013.09.25. 3,60% 2013.08.28. 3,80% 2013.07.24. 4,00% 2013.06.26. 4,25% 2013.05.29. 4,50% 2013.04.24. 4,75% 2013.03.27. 5,00% 2013.02.27. 5,25% 2013.01.30. 5,50% 2012.12.19. 5,75% 2012.11.28. 6,00% 2012.10.31. 6,25% 2012.09.26. 6,50% 2012.08.29. 6,75%

Forrás: MNB

