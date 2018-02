Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Így fogadták a hazatérő magyar győzteseket - vége a téli olimpiának

Több száz fős lelkes tömeg, családtagok, barátok, szurkolók és a sajtó munkatársai fogadták vasárnap kora délután a Gyakorló Jégcsarnokban a phjongcshangi téli olimpiáról hazatért magyar sportolókat - tudósított az MTI.

A "Gratulálunk!" felirattal, az aranyérmes magyar férfi rövidpályás gyorskorcsolya-váltó tagjainak fényképével és egy nemzeti lobogóval feldíszített autóbuszok egy óra előtt pár perccel gördültek be a csarnok elé.

A rövid ünnepség keretében egyenként szólították színpadra a Phjongcshangban szerepelt síelőket és korcsolyázókat, akik közül mindössze a korábban hazatért két sífutó, Kónya Ádám és Szőcs Emőke hiányzott. A sor Hozmann Szonjával kezdődött, majd a Magyarország első téli olimpiai bajnoki címét nyert rövidpályás gyorskorcsolya váltó tagjaival zárult.

Mindeközben kivetítőn felelevenítették a téli olimpia magyar szempontból legemlékezetesebb pillanatait, Jászapáti Petra, valamint a férfi és női rövidpályás gyorskorcsolya-váltó döntőit.

A legnagyobb tapsot és éljenzést természetesen a legsikeresebb magyar versenyző, Liu Shaolin Sándor kapta, akit kézről kézre adtak a lelkes szurkolók. "Nagy öröm, hogy ennyien kijöttek köszönteni minket. Fantasztikus érzés, erre nincsenek szavak" - mondta a fogadtatásról Liu Shaolin Sándor, aki azt is elárulta, hogy kikapcsolódásként elsőként moziba fog menni, de túl sok ideje nem marad a pihenésre, mert kedden már újra edzenie kell. Az egyéniben két ötödik és egy nyolcadik helyezést is elért short trackes egyébként ezúttal egy új kabalát, egy aranyból készült szerencsetollat viselt a fülében.

"Sokszor elmondtuk, azért megyünk ki, hogy nyerjünk. Megcsináltuk, sikerült" - foglalta össze a lényeget az aranyérmes csapat legtapasztaltabb tagja, a negyedik olimpiáján szerepelt Knoch Viktor.

Az ünnepség végén elhangzott, hogy Magyarország az egy arannyal a 21. helyen végzett a téli olimpia éremtáblázatán, s a váltó sikerének köszönhetően 302-re emelkedett a magyar olimpiai bajnok sportolók száma.

A hivatalos ceremónia után a váltó tagjai még több mint egy órán keresztül fogadták a gratulációkat, adták az autogramokat, interjúkat, illetve fényképezkedtek a rajongókkal.

Liu Shaoang rövidpályás gyorskorcsolyázó, forrás: MTI Fotó/Kovács Tamás



Vasárnap este véget ért a XXIII. téli olimpia Phjongcshangban

Ahogy a havas versenyeken, úgy ezúttal a záróünnepségre sem teltek meg a lelátók. Az ötszögletű Phjongcshangi Olimpiai Stadion egyik oldala azért maradt üresen, hogy azt majd a bevonuló sportolók foglalják el, de egy másik oldalon is számos üres széksor volt - írta az MTI tudósítója.

Az első felvonásban görkorcsolyás táncosok szórakoztatták a publikumot, majd a díszvendégek bevonulását követően behozták a stadionba a Koreai Köztársaság lobogóját, amelyet a nemzeti himnusz közben felvontak. A folytatásban a geomungo nevű tradicionális koreai húros hangszer és az elektronikus gitár hangja keveredett egymással, amellyel azt mutatták be, hogy a hagyományok és a modernizmus, a Kelet és a Nyugat, a nyugalom és a dinamika milyen jól megfér egymás mellett és összhangban van egymással.

Ezt követően behozták a dél-koreai játékokon résztvevő 92 nemzet zászlaját a küzdőtér közepére, a magyar lobogót egy önkéntes vitte, mivel a magyar csapat teljes küldöttsége szombat éjszaka hazaindult. A sportolók - többen érmeikkel a nyakukban - csak ezután vonultak be, a dübörgő zene mellett tettek egy kört, majd elfoglalták a lelátó számukra fenntartott részét. Eközben a székek fölé szerelt LED-lámpáktól fényárban úszott az aréna, amelynek lelátóin így a 92 nemzeti zászló "futott" körbe-körbe.



Tűzijáték a záróünnepségén az olimpiai stadionban. A kép forrása: MTI/EPA/Fazri Ismail.

A két koreai csapat ismét együtt érkezett a stadionba, egyesek dél-koreai, mások észak-koreai kiszászlót lobogtattak, de a koreai félszigetet ábrázoló zászló is volt a kezekben. A közönség mindenhol nagy ovációval fogadta a hazai küldöttséget. A végén az égben egy fényjátéknak köszönhetően megjelent Szuhorang, a játékok kabalája, amely integetéssel köszönt el a sportolóktól, majd egy szív rajzolódott ki körülötte, végül a fehér tigris eggyé vált a vöröslő szívvel.

A műsor a vasárnapi női 30 és a szombati férfi 50 kilométeres sífutás eredményhirdetésével folytatódott. A ceremónián Thomas Bach adta át az érmeket, így a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke akaszthatta a norvég Marit Björgen nyakába azt az aranyat, amellyel minden idők legeredményesebb téli olimpikonja lett a maga nyolc arany-, négy ezüst- és három bronzmedáljával. A német sportvezető néhány mondatot is a fülébe mondott. Ezt követően üdvözölték a NOB sportolói bizottságába választott két új tagot, akik egy-egy virágcsokorral köszöntöttek négy kiválasztott önkéntest a társaikkal együtt végzett lelkiismeretes munkájukért.

A dél-koreai popzene egyik sztárja, CL extravagáns megjelenésű minikoncertje után kezdődött a hivatalos rész: a görög lobogó felvonása, valamint a görög és az olimpiai himnusz után Phjongcshang polgármestere átnyújtotta a levont ötkarikás zászlót Thomas Bachnak, majd a NOB-elnök továbbadta azt Peking első emberének. Ezt követően nyolcperces műsorban bemutatkozott a kínai főváros, a 2022-es téli játékok házigazdája.

A házigazdák részéről elsőként Li Hi Pom, a szervezőbizottság elnöke búcsúzott saját nyelvén. "Amellett, hogy megküzdöttetek a versenyekben, megértettétek, mit is jelentenek az olyan olimpiai értékek, mint a kiválóság, barátság, tisztelet. Bajnokok vagytok" - mondta a sportvezető, aki külön kiemelte a dél- és észak-koreai sportolókat, akik "együtt építettek barátságokat, megmutatták, hogy az olimpiának a sporton túlmutató ereje van." "Őszintén remélem, és kívánom a gyermekeinknek, unokáinknak, ükunokáinknak, hogy egy napon úgy tekintsünk vissza erre a rövid időszakra, mint ami sorsdöntő volt a koreai béke megteremtésében" - fogalmazott Li Hi Pom.

Ezután Thomas Bach lépett a mikrofon elé. "Kedves sportolók, ti a bizakodás nagykövetei vagytok. Köszönöm, hogy ezt megosztjátok velünk. Köszönöm, hogy felveszitek a versenyt, és hogy a fair play szabályai szerint játszotok" - mondta a NOB elnöke.

Bach végül minden kontinens, valamint a soron következő játékok házigazdáinak egy-egy sportolójával: a dél-koreai szkeletonos Jun Szung Binnel, az észak-koreai műkorcsolyázó Riom Te Okkal, a gyorskorcsolyázó japán Kodaira Naóval, a kínai hódeszkás Liu Csia-jüvel, a sílövészetben három aranyat szerzett francia Martin Fourcade-dal, az amerikai alpesi síző Lindsey Vonnal, a nigériai bobossal, Seun Adigunnal, valamint a tongai sífutó Pita Taufatofuával közösen nyilvánított köszönetet a házigazdáknak, és természetesen a közös fotó sem maradhatott el. Bach ezt követően befejezettnek nyilvánította a XXIII. téli olimpiát.

Az EXO nevű dél-koreai fiúbanda előadása, majd Phjongcshang legszebb, legemlékezetesebb pillanatainak felidézése után az Olimpiai Stadion kandeláberében kialudt a láng. Az olimpia hivatalosan ekkor zárult, ám az ünnepség még egy darabig folytatódott többek között egy lemezlovas zenéjével és színpompás tűzijátékkal.

A nyitóképen Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang rövidpályás gyorskorcsolyázó és édesanyjuk Kelemenné Szabó Szabina látható, forrás: MTI Fotó/Kovács Tamás.