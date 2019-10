Így kell megköszönni az ingyenpénzt a kormánynak

Országszerte kikerültek a kormánynak hálálkodó táblák a szálloda- és panzióépítéseknél. Így például az OTP is köszöni a félmilliárdos költségvetési támogatást, amelyből felújíthatja balatoni üdülőjét.

Az OTP Bank Nyrt. is hibátlanul teljesítette a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által előírt kommunikációs kötelezettséget és a balatonszemesi szállodája elé kihelyezett táblán köszöni meg Magyarország kormányának, hogy a bank tulajdonában lévő hotel felújítását és átalakítását 536,5 millió forint vissza nem térítendő közpénzzel támogatta.

A Napi.hu írta meg korábban, hogy óriásplakáton kell megköszönnie többek között Mészáros Lőrincnek, az OTP-nek, Csányi Sándor, Hernádi Zsolt és Garancsi István közös cégének az Orbán-kormánynak, amiért az adófizetők pénzéből 100 millió forint feletti vissza nem térítendő állami támogatást kaptak hotelek építésére vagy fejlesztésére. A Miniszterelnöki Kabinetiroda alá tartozó MTÜ ugyanis egy kommunikációs útmutatót készített az összesen 300 milliárd forintos Kisfaludy hotel- és panziófejlesztési program nyertesei számára, amelyben részletesen elmagyarázzák, miként kell a táblák segítségével tájékoztatni a lakosságot az adott fejlesztésről.

Azóta módosult kicsit a kommunikációs útmutató: már csak az 500 millió forint feletti támogatást kell a legnagyobb méretű táblán megköszönni a kormánynak, a 60 millió forint és 500 millió forint összegű közpénzt A/1 méretű táblán, míg a 60 millió forint alatti juttatást elég egy A/2 mérető táblán megköszönni. Balatonszemes ilyen szempontból szerencsés falu, hiszen mindhárom típusú táblával találkozhatnak a helyeik: az OTP-n kívül ugyanis a Gastrogold Vendéglátó Kft. 315 millió forintot kapott az MTÜ-től a Kistücsök panzió kialakítására, a cég a Béres-család és Csapody Balázs érdekeltsége, de az egyik helyi apartmanház tulajdonosa is 41,9 millió forintos segítséget köszön meg a kormánynak a központilag előírt módon.

"Évek óta tervezzük azt a komplex felújítást, amelyhez bő 500 millió forintos támogatást nyertünk, és amelynek összesen a többszörösét fordítjuk a beruházásra" - válaszolta korábban a Napi.hu kérdésére az OTP Bank. Magyarország legnagyobb bankjáról van szó, élén pedig Csányi Sándor elnök-vezérigazgató személyében az ország leggazdagabb embere áll.

Biztos lábakon áll



Ugyanakkor sem a napokban megjelent közbeszerzési felhívásban, sem a 3 perces bemutató videóban nem említi meg a szántódi Balaland fantázianevű projekt beruházója, hogy a luxushotelt, élményparkot és luxus lakásokat magába foglaló Balaton parti gigászi építkezés a kormány és a MTÜ által adott mintegy 6 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatás, vagyis az adófizetők pénze nélkül aligha valósulhatna meg.

"A karibi egyedi stílus megkülönbözteti a többi normál társasháztól, valamint a közvetlen vízpart, amivel ma nagyon kevés Balaton parti ingatlan rendelkezik" - hangzik el a videóban. Grabarics Gábor, a luxuslakásokat kivitelező Grabarics Kft. ügyvezetője pedig arról beszél, hogy biztos lábakon áll a projekt, mert gyakorlott beruházóról van szó. Ezt kevesen tudhatják nála jobban, hiszen ennél jobban már nem is tudna összebútorozni a szántódi, ötcsillagos BalaLand hotel építésére 2,9 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kapó Dreamland Holding Zrt. és a generálkivitelező Grabarics Építőipari Kft., ugyanis a két társaság székhelye ugyanazon a budapesti címen, az V. kerület, Reáltanoda utca 5. szám alatt található.

Gyerekmentes panoráma

A hotelbiznisz új sztárja, a Dreamland Holdingot tulajdonló Szepesi Richárd nem beszél a videóban, de másik két szállodájában (Bambara és Shiraz Hotel) már reklámozza az új szállodáját. Szepesi Richárd üzleti sikereit biztosan nem hátráltatta, hogy anyósa Nagy Róza, akit régóta Matolcsy György jegybankelnök legszűkebb bizalmi köréhez sorolnak. Biztos lesz vagy már van is kitéve köszönő tábla a kormánynak a 2,9 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásról a Balaland építkezésénél. Van is mit megköszönni: "109 többféle méretű és elrendezésű szoba és lakosztály kerül kialakításra. A szálloda legfelső, 4. emeletén megtalálható lesz egy kizárólag a szülők részére fenntartott wellness, SPA és fitness részleg is, ahol lélegzetelállító balatoni panorámával a felnőtt vendégek gyerekmentes feltöltődése is biztosított lesz" - olvasható a projekt leírásában.

Az MTÜ korábban jelezte, hogy szerintük nincs abban semmi különös, hogy eddig a magyar államnak kellett megköszönni a kapott támogatást, a szállodák esetében viszont már a kormánynak.

Az uniós forrásokból támogatott beruházásoknál a "Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását" felirat szerepel, a kizárólag hazai forrásból megvalósuló beruházásoknál pedig ehhez hasonlóan a "Köszönjük Magyarország Kormánya támogatását." mondat feltüntetése szükséges - közölte lapunkkal az MTÜ.

