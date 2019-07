Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Jó hírt kapott 2 millió nyugdíjas - döntött a kormány a számokról

Bár az MNB júniusi előrejelzése alapján még úgy tűnt, erre nem lesz lehetőség, az új költségvetési törvény szerint 2020-ban ismét várható nyugdíjprémium. Mekkora összegben, mikor és kiknek járhat? - A kérdésekre Farkas András nyugdíjszakértő adott választ.

Az Magyar Nemzeti Bank júniusi kamatdöntő ülése után kiadott előrejelzése alapján a következő években a korábban vártnál csekélyebb növekedés, erőteljesebb drágulás jöhet. A jegybank, a tavalyi 4,9 és az idei 4,3 százalékos GDP-növekedést követően 2020-ra már csak 3,4 százalékos bővüléssel számolt.

Ennek alapján voltak olyan kalkulációk, hogy a nyugdíjasok elbúcsúzhatnak a prémiumtól.

A kormány azonban - nem meglepő módon - másként számolt. A július 12-én elfogadott, 2020-ra szóló költségvetési törvény 4 százalékos GDP-bővüléssel számol, így jövőre is várható nyugdíjprémium.

A prémium feltételei a nyugdíjtörvényben

Nyugdíjprémium akkor járhat a korhatárát betöltött öregségi nyugdíjasnak, valamint a hozzátartozói nyugellátásban részesülő személynek,

ha a bruttó hazai termék (a GDP) tárgyévi növekedése meghaladja a 3,5 százalékot és a tágyévi költségvetés egyenlegcélja várhatóan teljesül, valamint

a tárgyévet megelőző év legalább egy napján, valamint a tárgyév novemberében a tb-nyugdíjrendszer keretében járó vagy azzal egy tekintet alá eső ellátásban részesül, és az öregségi nyugdíjkorhatárát a tárgyévet megelőzően betöltötte.

Amint ebből is látható, a jogosultak azon köre, amelyet a törvény szabályoz, nagyon korlátozott - olvasható a nyugdíjguru.hu portálon.

A jogosultak körének bővítése kormányrendeletekben

A kormány a nyugdíjtörvény felhatalmazása alapján a jogosultak javára eltérhet ezektől a szigorúan korlátozó törvényi rendelkezésektől. A kabinet ezt 2017-ben és 2018-ban is megtette és várhatóan idén, 2019. októberében is megteszi majd.

A vonatkozó kormányrendeletek szerint nemcsak a nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok és a hozzátartozói nyugellátásban részesülők, hanem a korhatáruk betöltése előtt már nyugdíjban vagy hasonló ellátásban részesülők is megkapták

Így 2017 és 2018 novemberében is közel 2,8 millió ember részesült nyugdíjprémiumban, az öregségi nyugdíjasok - köztük a korhatáruk betöltését megelőzően a nők kedvezményes nyugdíjában részesülő hölgyek - mellett egy sor egyéb ellátásban - sokak között özvegyi nyugdíjban, rokkantsági járadékban részesülő személyek is. Feltehetően joggal reménykedhetnek az érintettek (körülbelül hétszázezer ember) abban, hogy a kormány idén, 2019-ben és jövőre is meghozza ezt a pozitív kiterjesztő döntését.

A nyugdíjprémium összege

2019-ben a bruttó hazai termék (a GDP) várható növekedése minden valószínűség szerint megint meghaladja a 3,5 százalékot, a növekedés mértéke éves szinten a jelenlegi előrejelzések szerint legalább 4,3 - 4,5 százalék lehet. Ha októberben, a vonatkozó kormányrendelet kibocsátásának idején is érvényes lesz ez az előrejelzés, akkor a nyugdíjprémium (egyösszegű juttatás) számításához vagy a 4,3 - 3,5 = 0,8 vagy pedig a 4,5-3,5 = 1,0 lehet majd az alkalmazandó szorzószám.

Ezzel a szorzószámmal a novemberi ellátás 25 százalékát, de legfeljebb húszezer forintot kell majd megszorozni, és ez lesz a nyugdíjprémium összege.

A nyugdíjprémium törvényi képlete a következő:

(az éves GDP növekedés ténylegesen várható százalékos mértéke mínusz 3,5, de legfeljebb 4) szorozva (a novemberi ellátás egynegyede, de legfeljebb 20 ezer forint) = nyugdíjprémium összege



Eszerint a nyugdíjprémium maximális összege idén az előrejelzések alakulása függvényében

- vagy 0,8 x 20 000 = 16 000 forint,



- vagy 1,0 x 20 000 = 20 000 forint lehet.



(Vagy teljesen más összeg, ha a GDP növekedés előrejelzett mértéke októberig módosul.)



Ezt az összeget kaphatja majd minden olyan jogosult, akinek a novemberi ellátása legalább 80 ezer forint vagy annál több. Akinek a novemberi ellátása nem éri majd el a 80 ezer forintot, az arányosan kisebb összegre számíthat.

Jövőre a bruttó hazai termék (a GDP) várható növekedése a 2020-ra szóló költségvetési törvény szerint 4 százalék lesz. Ha 2020. októberében, a vonatkozó kormányrendelet kibocsátásának idején is érvényes lesz ez az előrejelzés, akkor a nyugdíjprémium (egyösszegű juttatás) számításához 4,0 - 3,5 = 0,5 lehet majd az alkalmazandó szorzószám. Eszerint a 2020-as nyugdíjprémium maximális összege 0,5 x 20 000 = 10 000 forint lehet.

(Vagy teljesen más összeg, ha a GDP növekedés előrejelzett mértéke 2020. októberéig majd módosul...)