Jó hírt kaptak a budapesti bringások

A városi kerékpározást segítő térképet jelentetett meg a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), amely a biciklizéshez kapcsolódó információkra fókuszál - írja az MTI.

A magyar-angol kétnyelvű térképen a városrészek közötti, kerékpározásra biztonságossá tett és kijelölt útvonalak, a forgalomcsillapított területek, a kerékpárral is egyirányú utak, a fontosabb átszállási pontokon elhelyezett kerékpártárolók, a MOL Bubi gyűjtőállomások és a bicikliszállításra is alkalmas tömegközlekedési útvonalak is szerepelnek.

Az elmúlt 9 évben a kerékpárforgalmi főhálózat hossza 30 százalékkal nőtt, közel négy éve működik és folyamatosan fejlődik a MOL Bubi közösségi kerékpárbérlő rendszer, már kerékpárral is tervez a BKK hivatalos útvonaltervezője, több ezer új kerékpártároló helyet adtak át, és folyamatosan bővül azon közösségi közlekedési járatok száma, amelyen bicikli is szállítható - hangsúlyozza a BKK.

A kép forrása: Pixabay.