Minden karácsony legsúlyosabb kérdése idén drámaivá fokozódhat

A koronavírus válság közepén, a webshopokból vásárlók száma exponenciálisan növekszik. Az ünnepek közeledtével így még kínzóbbá válik az ilyenkor örök kérdés: időben ide fognak érni a karácsonyi ajándékok? Meddig adhatóak le úgy a rendelések a távol-keleti, európai és a magyar webshopokban, hogy a csomagok megérkezzenek a karácsonyfa alá?

Az idei konzumtéboly szezonban a megszokottnál is nagyobb feszültség övezi a karácsony előtti napokat normális esetben is idegtépővé változtató kérdés: Meddig rendeljünk a webshopban, hogy meg is érkezzen karácsonyra az ajándék?

Van mi miatt aggódni, ha a szállítandó árumennyiséget és a szállítási kapacitást hasonlítjuk össze a karácsony közeledtével. A közúti, légi és tengeri fuvarozási partnereink kapacitásaiban jelentős csökkenést okoz a pandémia, illetve a bevezetett korlátozások. Tehát idén nem a klasszikus forgatókönyvvel kell készülnünk - mondta Mihály Attila, a Trans-Sped Csoport légi-tengeri szállítmányozási osztályvezetője.

A kereskedők számára az e-kereskedelemben megjelenő ünnepi csúcsok kezelése már a koronavírus előtt is hatalmas kihívást jelentett nem csupán hazánkban, hanem akár az amerikai piacon is. A webáruházakat működtető kereskedők számára jelentős terhet jelent a logisztikai folyamatok felépítése és hatékony működtetése. Havi pár ezer csomag fölött profi logisztikai tudás nélkül, házilag fejlesztett raktári irányítási rendszerekkel, megfelelő eszközök nélküli raktárakkal drága, lassú és kevésbé hatékony lesz a termékek tárolása és a fogyasztókhoz eljuttatása.

Magyarországon az e-kereskedelmi kiszolgálást a nyugati mintától eltérően nem néhány nagyobb szolgáltató fedi le, hanem a kiskereskedelmi vállalkozások jellemzően önerőből fejlesztik az e-kereskedelemre delegált raktárakat és személyzetet.

Az elmúlt hónapokban a légi-tengeri szállítmányozás drámai változásokon ment keresztül, s ez természetesen a távol-keleti portékák szállítási idejére is hatással van. Az ilyenkor megnövekvő szállítási igényekhez idén nem társult a fuvarozó közúti, légi és hajóstársaságok megnövelt kínálata.

Bár egyre nagyobb szükség mutatkozik karácsonyt megelőzően az árumozgatásra a különböző országok, földrészek között, és egyre jellemzőbb a logisztika területére az ünnepek előtti őrület, sajnos a járványhelyzet miatt elképzelhetőek a csúszások. A tengeri szállítmányozás a leginkább rentábilis megoldás a kereskedők és a gyárak számára, de jelen helyzetben a hajók csak korlátozott rakodóteret tudnak felkínálni, ennek következménye, hogy a szállításra kész konténerek heteket várnak a kikötőkben, míg útra kelhetnek - mondta Mihály Attila.

Az Európai Unió és a közúton megközelíthető európai és ázsiai országokból érkező szállítmányok mozgatása nagyobb arányban közúton valósul meg, amit a szokásos karácsony előtti kihívások mellett az idén újabb tényezők befolyásolnak.

Minden évben jellemző a karácsony előtti általános kapacitáshiány, így a szállítmányozási feladatok feltorlódhatnak. Főként a nem EU-s országok viszonylatában fogynak el a fuvarozási engedélyek, hiszen erre éves kvóta áll rendelkezésre- értelmezi a helyzetet Szántó Lajos, a Trans-Sped szállítmányozási igazgatója. A helyzet az EU-n belül is nehezebb az elmúlt évekhez képest, a vírus miatt ugyanis visszaálltak a határok, az ellenőrzések.

Ajándékrendelési határidők • Távol-Kelet: csak légi úton, maximum november végéig, tengeri úton nem érkezik meg

• Európai országok - a 30 napos szállítási határidőt vállaló webshopokból már kockázatos rendelni

• Hazai online kiszállítás - csak ha van készleten és maximum december 16-ig adjuk le a rendelést

Tovább nehezíti a helyzetet a brexit, ami 2021. január 1-től fizikailag is megvalósul, így azok a gyártók és kereskedők, amelyek angol, skót, észak-ír és walesi irányú exportokat és importokat rendszeresen bonyolítanak, a januári fennakadásoktól tartva, még az új szabályok és vámeljárás bevezetése előtt nagy mennyiségben indítják el szállítmányaikat, amelyek már dömping jellegűek, azaz többezres mértékben megjelenő fuvarozói és szállítmányozói igényről beszélhetünk pont a karácsonyi szezon előtt.

Így nem csak a nagy-britanniai raktárbázisokról érkező csomagok kerülhetnek veszélybe, hanem például az olasz vagy spanyol viszonylatokon is komoly kapacitáshiány jelentkezhet. Ebben a szezonban fokozottan előfordulhat, hogy a külföldről rendelt, ma még 30 naposra ígért kiszállítások esetében csúszás lesz - mondta Szántó Lajos.