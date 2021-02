Keveset költenek a magyarok, mi lesz így a GDP-vel?

A piac által vártnál rosszabb kiskereskedelmi adatok érkeztek - mi lesz így a magyar GDP-vel?

A várakozásokat jelentősen alulmúlta a kiskereskedelmi szektor 2020. decemberi teljesítménye - kommentálta a KSH friss adatait Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. A jelek szerint nem sikerült jól a karácsonyi időszak a kereskedők számára, hiába a hivatalos statisztikák által mutatott munkaerőpiaci ellenálló-képesség. A lakosság inkább a megtakarításokat preferálta a költekezés helyett.

Mindent összevetve a gyenge októberi és december adat közé ékelődött egy jó november. Ez utóbbi azonban arra elég volt, hogy a harmadik negyedévhez képest még így is javult a szektor teljesítménye a negyedik negyedévben. Továbbra is érdemi esélye van annak, hogy 2020 utolsó negyedévében a hazai GDP zsugorodott az előző negyedévhez képest. Az elemző jelenleg 1,5 százalékos negyedév/negyedév visszaeséssel számol.

Bár a tavaly novembertől érvényes korlátozó intézkedések nemzetközi összehasonlításban nem számítanak nagyon szigorúnak, úgy tűnik, a boltok korábbi zárása mégis negatív hatással volt a forgalom alakulására. Emellett nem kizárt, hogy a háztartások is óvatosabban költekeztek, hiszen a munkanélküliségtől való félelmek a járvány második hullámában érdemben nőhettek - fogalmazott Nyeste Orsolya, az Erste Bank Hungary Zrt. vezető makrogazdasági elemzője.

Véleménye szerint az adatok - figyelembe véve a sokkal inkább negatívan érintett szolgáltatói szektort is - viszonylag gyenge fogyasztást sugallnak az év utolsó negyedévére. Ezt ellensúlyozhatta azonban az ipari export továbbra is pozitív teljesítménye. Úgy látjuk, hogy a negyedik negyedéves GDP adatok valószínűsíthetően Magyarország esetében is a korábban gondoltnál valamivel kisebb visszaesést mutatnak majd. A fogyasztás élénkülése az idén várhatóan a második negyedévtől indul majd el ismét.

Tavaly összességében 0,2 százalékkal csökkent a kiskereskedelmi forgalom, ez nagyjából stagnálást jelent éves összevetésben. A nagyobb visszaeséstől egyrészt az élelmiszereknél, a mindennapos iparcikkeknél, a gyógyszereknél és az online kereskedelemben látható bővülés mentette meg a szektort - tette hozzá Németh Dávid, a K&H Bank Zrt. vezető makrogazdasági elemzője.

Idén nagyon vegyes a kép: az élelmiszer-forgalom várhatóan nem fog visszaesni, az üzemanyag-forgalomban viszont növekedés várható, főként a járványkorlátozások megszűnése után. A korábbiaknál kisebb reálbér-emelés visszafoghatja a kiskereskedelem bővülését. Megbolygathatja az idei kiskereskedelmi forgatókönyvet az is, ha a járványkorlátozásokat feloldják és a lakosság többet fordít majd a szolgáltatások igénybevételére. Ez ugyanis szintén keresletet szívhat el a kiskereskedelemből.

A következő hónapokban folytatódhat a kiskereskedelmi forgalom fokozatos javulása, de 2021 eleje év/év alapon minimális elmaradást mutathat, majd a második negyedévben az alacsony bázis miatt élesen felpattanhat - véli Suppan Gergely, a Takarékbank Zrt. vezető elemzője. Idén 5-5,5 százalékkal nőhet a kiskereskedelmi forgalom. A járványhelyzet előtti szint elérése a tavaszi hónapokban várható.