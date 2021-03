Ukrajnából oltásra is sokan jönnek át

Aggódnak az ukrán-magyar határ közelében élők, mert Kárpátalján rendkívül magas a fertőzöttek száma, az ukrán állampolgárok a határon szinte szabadon jöhetnek, a helyiek pedig attól tartanak a fertőzést is áthozzák magukkal, ami ellen egyelőre nem tudják, hogyan védekezzenek. A határ közelében élők szerint a magyar állampolgársággal rendelkezők közül oltásra is sokan jönnek át, amit itt ingyen meg is kaphatnak.

Szinte szabadon jöhetnek az ukrán állampolgárok Magyarországra - adta hírül az ATV Hiradója a határ közelében élők információi alapján. Ha igazolják, hogy üzleti céllal érkeznek, akkor mindenféle korlátozás nélkül beutazhatnak. A határ közelében élők szerint rengetegen vannak a boltokban, a piacon, de már oltásra is jönnek azok, akik magyar állampolgárok is és regisztráltak. Müller Cecília: a megbetegedések 70-80 százalákát már a brit mutáns okozza A határ magyar oldalán is sorban állnak az ukrán kisbuszok, de a másik oldalról érkezők szerint Magyarország irányába még nagyobb a sor. A tranzitutasok, és akik 30 kilométernél közelebbről érkeznek, karantén és teszt nélkül jöhetnek be Magyarországra. A helyiek szerint a határ közelében élők vásárolni járnak át, nekik viszont egy napon belül haza is kell utazni. A záhonyiak szerint a magyar állampolgársággal rendelkezők közül egyre többen jönnek védőoltásért is. Magyar Zoltán, Záhony szocialista politikusa az ATV Hiradónak megerősítette, hogy egyre többen érkeznek oltásra. Elmondása szerint a magyarul nem tudó, magyar állampolgársággal rendelkezők tolmáccsal érkeznek, mert az adatlapok kitöltéséhez kell némi magyar nyelvtudás. Magyar Zoltán úgy tudja, Ukrajnában nagyon kevés az oltóanyag, viszont aki szeretne, vehet is magának vakcinát, igaz borsos áron. Ennek ára a polgármester információi szerint átszámítva 540 ezer forint körül lehet egy fő részére. Magyarországon viszont ingyen megkapják az oltást - tette hozzá. A helyiek viszont amiatt aggódnak, hogy a Kárpátaljáról érkezők behordják a fertőzést, miután úgy tudják, hogy a határ túloldalán rendkívül magas a fertőzöttek aránya, a fertőzés ellen viszont egyelőre nem tudják, hogy hogyan védekezzenek.