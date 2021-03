Gond lehet a tavaszi szünet után az iskolákban és óvodákban

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatójából kiderült, hogy a kormány nem szándékozik beoltani a pedagógusokat a tavaszi szünet alatt, hogy megfékezze a járvány terjedését az iskolákon és óvodákon keresztül.

Továbbra sincs tervben, hogy a pedagógusok és más oktatási dolgozók külön csoportként elsőbbséget élvezzenek az oltási rendben. Ez derült ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) tájékoztatásából, amit a Népszava kérésére készítettek.

Ezt megelőzően a Pedagógusok Szakszervezete, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete és a Civil Közoktatási Platform is azt kérte, a tavaszi szünet végéig, vagyis április 7-ig oltsák be az ezt igénylő oktatási dolgozókat.

Az Emmi annyit írt: az eddigi több mint egymillió beoltott között életkoruknál vagy betegségüknél fogva sok pedagógus is megkaphatta már az oltást. Jelenleg is folyamatos az oltás, és a leginkább veszélyeztetett emberek, az idősek és krónikus betegek élveznek prioritást. Arra a kérdésre, hogy eddig mennyi pedagógust oltottak be, nem adtak választ.