Koronavírus: változott a maszkviselés munkahelyi szabályozása

A munkáltatóknak olyan pihenőidőt és -helyet biztosítaniuk majd a dolgozóknak, ahol levehetik a maszkjukat - derül ki a Magyar Közlöny friss rendeletéből. Viszont sokat nem javul a munkavállalók helyzete például a kiskereskedelemben, mert a kritériumok miatt megoldhatatlan a megfelelő területek kijelölése, valamint erről meg is kell állapodnia a feleknek.

Megjelent a kormány új rendelete a maszkviseléssel kapcsolatban, amely szerint a munkáltató és a munkavállaló megállapodhatnak abban, hogy az üzletben történő munkavégzés során az ott dolgozók számára a munkáltató vagy az üzletvezető olyan szünetet biztosít, amely során mellőzhetik a maszk használatát.

A közlönyben megjelent döntés értelmében a szünet céljára a munkáltató vagy az üzletvezető kizárólag olyan helyiséget, illetve területet jelölhet ki, amely nem szolgál az üzletben értékesített termékek tárolására és amelyben vásárló nem tartózkodhat.

Ez csak egy lehetőség, megállapodás is kell hozzá, tehát nem kötelező érvényű rendeletről van szó. Ráadásul a szabályozás a szünetek időtartamát és gyakoriságát sem határozza meg, vagyis a közös döntés kell a munkáltatók és munkavállalók részéről, hogy mikor és mennyi időre tarthatnak maszkmentes pihenőt - kommentálta a rendelkezést Vámos György, az Országos Kereskedelmi szövetség főtitkára.

A szakember arra is kitért, hogy eddig is volt lehetőség erre, de csak az üzlethelyiségen kívül (például nyitott parkolóban). Dohányzási lehetőséget eddig is biztosítottak a munkaadók.

Vámos szerint nehezíti a lehetőség biztosítását, hogy sok üzlet csak egy eladótérből és raktárból áll, csak az üzlethelyiségen kívül, a szabadban tudják ezt megoldani továbbra is (az üzlet része egyébként a raktár is, de ott eleve árut tárolnak, ezt a rendelet is kizárja)..

Ráadásul a kiskereskedelemben a távolságtartásra, szellőzésre, más járványügyi intelmekre is figyelmet kell fordítani.

