Kritikus helyzetben a civil szféra a járvány miatt

Tízből hat civil szervezet működése lehetetlenülhet el, ha nem kap időben segítséget – mondja Szalay Orsolya, az Erste Bank Hungary social banking vezetője. A speciális hitelkonstrukciók mellett számtalan lehetőség van arra, hogy akár a cégek, akár a magánemberek támogathassák a jó ügyeket.

- Hogyan hatott a civil szervezetekre a koronavírus-járvány?

- Az utóbbi két hónapban több felmérést is készítettek ezzel kapcsolatban. Mi a SIMPACT Nonprofit Kft-vel készítettünk egy közös kutatást, amelynek több fontos tanulsága volt. A civileknek már most komoly nehézségeket okoz a járvány, hosszabb távon pedig még nagyobb kihívásokkal szembesülnek majd. Sokan jelezték, hogy a tevékenységük finanszírozásuk már április óta ellehetetlenült, nem képesek például a munkatársaikat fizetni. Olyan alapítványok, szervezetek is vannak, amelyek egyszerűen vagy időszakosan megszüntették a tevékenységüket emiatt.

Sok szervezetnek a szakmai tevékenysége is veszélybe került, hiszen ezeknél a személyes kontaktus a támogatottakkal elengedhetetlen. Kérdésessé vált, hogyan tudják az új helyzetben átformálni a tevékenységüket, ha nem tudnak fizikai kontaktusba lépni azokkal, akiknek segítenek.

A bevételeik is csökkentek, és hosszabb távon sem várható, hogy ez helyreáll, a szervezetek elhúzódó válságra számítanak. Sok civil szervezet nyújt szolgáltatásokat, végeztet a támogatottakkal beszállítói munkát gyáraknak, például az autóiparban. Az autógyárak leállása megszüntette ezeket a bevételeket. Volt, ahol a kávézókat kellett bezárni, mások a fogyatékkal élők által készített dísztárgyakat nem tudták eladni a válságban. A forrásszerzés a szektor 40 százalékának már most komoly problémát okoz, de a többieknek is fogyóban vannak a tartalékaik, három hónap múlva a civil szektor kétharmadának a működése lehetetlenülhet el.

- Milyen források szűntek még meg?

- Sok szervezet gazdálkodik valamilyen EU-s forrásból vagy önkormányzati támogatásból. Ezek egy része vagy befagyott, vagy lassabban jut el hozzájuk, mivel a járvány miatt az ügyintézések is elakadtak, új pályázatok pedig nem indultak. A gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program támogatásai rugalmasan biztosítják a határidők kitolását, ám a visszajelzések

A vállalatok többsége is előszeretettel döntött úgy, hogy a társadalmi felelősségvállalási (CSR) támogatásokat befagyasztják a válságban, vagy csak bizonyos területekre fókuszálnak, pedig ezekre most lenne a legnagyobb szükség. A magánszemélyektől érkező támogatásokra is nagyon számítanak a civilek, a harmaduknál ezek az elsődleges források, de a munkanélküliség növekedése, a munkabérek csökkentése miatt a lakosság várhatóan kevesebbet fog adományozni nekik. Az egyetlen forrás, amellyel kapcsolatban kevésbé pesszimista a civil szektor, a személyi jövedelemadó 1 százalékából származó felajánlások.

- A civilek számára mekkora könnyebbséget jelent a törlesztési moratórium? Mennyire vették igénybe ez a lehetőséget?

- Mi nagy finanszírozói vagyunk a civil szektornak, és szinte minden ügyfelünk igénybe is vette a moratóriumot. Ez csak időben jelent majd nagyobb terhet nekik, hiszen nő a hitelek futamideje, de a kamatterhek nem emelkednek. Szintén jó hír, hogy van egy hitelgarancia-programunk. A foglalkoztatás és a szociális innováció európai programjának (EaSI) keretében az Európai Bizottság hitelgaranciával támogatja a társadalmi szervezetek finanszírozását. Az EaSI garancia kapcsán sikerült elérni az Erste Csoport-minden tagbankjára, hogy az eredetileg megállapított feltételrendszeren az adósok számára kedvezően módosítsanak, például a maximális futamidő, vagy a fedezeti szorzó tekintetében.

- Milyen lehetőségeik vannak a társadalmi célú vállalkozásoknak a bevételeik pótlására? Az Erstének van-e valamilyen programja a számukra?

- Igen az Erste Csoport meghirdetett egy Covid19 sürgősségi hitelkonstrukciót, amely elérhető a civilek számára minden olyan országban, ahol a csoport jelen van. Ezt olyan Magyarországon jogerősen bejegyzett civil szervezetnek minősülő alapítvány, egyesület, és nonprofit gazdasági társaság veheti fel, amely tevékenységének középpontjában a magyarországi hátrányos helyzetű csoportok felkarolása, egészségügyi ellátása vagy oktatása, továbbá fenntartható életterek létrehozása, működtetése, és az ökológiai fenntarthatóság áll.

A konstrukció nagyon kedvező, hiszen fix kamatozású, évente maximum 3 százalékos kamatú hitelről van szó, amelynek a december 31-ig esedékes kamatait utólag megtéríti a bank, vagyis az első félévben kamatmentes a hitel. Fedezetet sem várunk el mást, mint az EaSI-garanciát.

A másik programunk, amivel segíteni tudunk, hogy az Erste NGO Akadémia tagjai - ez Magyarországon csaknem 40 szervezet - pályázhatnak a csoport 5 ezer eurós támogatására is. Ez vissza nem térítendő támogatás.

- Milyen hiteleket kaphatnak még ezen felül az ilyen szervezetek? A Növekedési Hitelprogramban vagy más MNB-s, illetve állami programokban hogyan tudnak részt venni?

- A bankunk továbbra is ugyanolyan konstrukciókkal finanszírozza a civil szervezeteket, mint a pandémia előtt. Van olyan része a civil szektornak, ezek általában a társadalmi vállalkozások, amelyek részt tudnak venni az állami hitelprogramokban is. Elsősorban a Széchenyi Kártya programban van erre lehetőségük, a növekedési hitelprogram sajnos nem rájuk lett kitalálva. Nekünk is csupán két olyan civil ügyfelünk van a 140-ből, amelyik részt tud venni talán az NHP Hajrában.

- A nem pénzügyi cégek nem tudnak hitelt nyújtani. Milyen más módon lehet még támogatni ebben a nehéz időszakban a nonprofit szektort?

- Nem mindig a hitel a megoldás, más lehetőségek is vannak. Azzal is sokat segít egy vállalat nekik, ha például előre kifizet most olyan szolgáltatásokat, amelyeket később vesz igénybe. Például mi is megrendeltük már az év végi rendezvényeinket, és kifizettük, hiszen tudjuk, hogy később a partner teljesíteni fog, de addig is szüksége van bevételekre. Magánemberként is hasonlóan cselekedtünk többen a bank dolgozói közül: előre kifizettük a nehéz helyzetben lévő kisvállalkozásoknak a szolgáltatásokat a járvány idején.

A multikat nem fogja megrendíteni, ha néhány tízmillió forinttal támogatják ezt a szektort, amit meg lehet erősíteni akár dolgozói kampányokkal is. A civil szervezeteken ugyanis nem csak pénzzel lehet segíteni, az önkénteskedésnek, az informatikai rendszerek üzemeltetésének, vagy más természetbeli támogatásnak is örülnek. Biztos vagyok benne, hogy ha valaki körülnéz a környezetében, meg tudja találni azt, ahol érdemben segíthet.

A cikk megjelenését az Erste Bank Hungary Zrt. támogatta.