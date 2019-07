Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Magyarország inkább drága orosz gázt vesz, mintsem engedjen

Az Egyesült Államok azt próbálja elérni, hogy Magyarország ne kössön újabb hosszútávú gázszerződést Moszkvával, de az Orbán-kormány mégis inkább ebbe az irányba tett lépéseket. Szavakban kiáll Budapest a fekete-tengeri román gáz európai piacba való bekötése mellett, de valódi előrelépések nincsenek. Ha pedig nem jön román tranzit, akkor a kisebb verseny miatt drágább lehet az orosz gáz.

Az Egyesült Államok azt szeretné, ha Magyarország nem kötne újabb hosszútávú szerződést Moszkvával - értesült a Népszava.

Az elmúlt egy-másfél évben valóban központi eleme volt a magyar-amerikai egyeztetéseknek, hogy Magyarország segítse a régió piacainak diverzifikálását. Washington három szempontból is érdekelt a kárpát-medencei gázpiacon: évek óta propagálja a horvátországi Krk-szigetén egy cseppfolyósítottgáz-terminál (lng-terminál) építését, a részben az ExxonMobil által kitermelésre váró romániai tengeri földgázkészletek európai becsatlakoztatását, valamint hogy az Ukrajnán keresztül érkező orosz gáztranzitok megmaradjanak, noha a Gazprom ezt az idei év végével megszüntetné. (Az említett projektekről ebben a cikkünkben olvashat).

Most a napilap értesülései szerint a fekete-tengeri földgázvásárlásról szóló üzlet megkötését sürgeti David B. Cornstein nagykövet. Ugyanis, ha létrejönne a megállapodás Budapest és Bukarest között, akkor újabb résztvevő jelenne meg a piacon és az árverseny is erősebb lenne.

Viszont az újság több forrás úgy nyilatkozott az ügyről, hogy a magyar kormány inkább az orosz gáz vásárlását preferálja, így van rá esély, hogy a románoknak tett vásárlási ígéretekből végül nem lesz semmi. Ezt erősítő az a tény is, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter májusban azt mondta, ha az ExxonMobil szeptemberig nem dönti el, befektet-e a román fekete-tengeri földgázmező projektbe, akkor Magyarország ismét kénytelen lesz Oroszországgal tárgyalásokat kezdeni. Viszont Romániában egy adójogszabály-változással keresztbe tettek az Exxonnak - valamint a kitermelésben szintén résztvevő OMV-nek -, csökkentették az elérhető profitmértékét.

A magyar-orosz összejátszást mutatja egy másik projekt is, amelyről a Napi.hu többször írt: már Orbán Viktor miniszterelnök is nyíltan beszélt arról, hogy az eddigi ukrajnai helyett (vagy mellett) egy déli ellátási útvonalat is kiépíteni Moszkvával. A Török Áramlat balkáni leágazásaként funkcionáló (a leggyakrabban Déli Áramlat Lite néven emlegetett) vezeték építéséről már tárgyal Magyarország Oroszországgal. Ez további gazdaságossági problémákat okozhatna a fekete-tengeri vezetéknek. Viszont a román projekt egyelőre nem látni, mikor valósulhat meg, így a Déli Áramlat Lite révén az orosz függőség erősödne Magyarországon, a verseny csökkenése pedig áremelkedést okozhat, vagy csak egyszerűen konzervál egy magasabb árszintet.