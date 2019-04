Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nyártól megfigyelik a szállodák vendégeit - már látszik, ki járhat ezzel jól

Júliustól már legalább ezer hazai szállodának kell folyamatosan adatokat szolgáltatnia a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára. Ehhez Széles Gábor milliárdos üzletember egyik cége által kifejlesztett szoftvert használhatják.

A Széles Gábor érdekeltségébe tartozó Műszertechnika-Holding Zrt. tulajdonában lévő cég, az MT-HostWare Kft. fejlesztheti ki azt a szállásértékesítő szoftvert a magyarországi szállodák részére, amin keresztül július elsejétől adatot kell szolgáltatniuk az állam által felállított Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) számára - derül ki az info.ntak.hu weboldalról.

A magyarországi szálláshelyek vendégforgalmáról valós idejű információkat a második fél évtől digitálisan gyűjtő szisztéma információs weboldala pár hete indult el. A több mint 8 szobával, 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek olyan szoftverek közül választhatnak, melyek alkalmasak az NTAK részére történő adatszolgáltatás teljesítésére. A honlapon elérhető lista szerint eddig 17 szoftvergyártóval kezdődött el az egyeztetés az alkalmasság igazolásának megszerzéséhez. Ezek egyike a Széles Gábor milliárdos üzletember érdekeltségébe tartozó HostWare Kft., amely hazánk egyik legnagyobb felhasználókörű szállodaszoftver szállítója: jelenleg több mint 500 hotel használ a cég által kifejlesztett szállodai szoftvert Magyarországon, Romániában és Ausztriában.

"A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) megkereste és tájékoztatta cégünket a szükséges technikai megoldásokkal és ügymenettel kapcsolatban. Ez alapján kifejlesztjük az NTAK adatfeladás funkciót. Az új funkciót magában foglaló verziót támogatási szerződéssel rendelkező partnereink számára a szabályzókövetési tevékenység részeként rendelkezésre bocsájtjuk" - olvasható a cég weboldalára kitett hírek között.

A kormány ígérete szerint a rendszer arra lesz jó, hogy anonimizált módon, tehát személyes adatot nem tartalmazó módon lehessen látni a legfontosabb turisztikai mérőszámokat, hogy hány turista, melyik országból, hány napot tölt a hazai szálláshelyeken, milyen szolgáltatásokat vesz igénybe és mennyi pénzt költ. A Magyar Nemzet cikke szerint nem a turisták megfigyelését célozza, tehát nem kell attól tartania a belföldi utazóknak, hogy a jövőben rájuk száll az adóhatóság, vagy hogy a fogyasztási szokásaik illetéktelen kezekbe kerülnek, különféle hatóságok tudomására jutnak.

Összekapcsolják az adatokat

Július 1-jétől mintegy ezer magyarországi szállodában indul el a rendszer, a panzióknak 2019. októberétől, az egyéb szálláshelyeknek pedig 2020. január elsejétől kell majd adatot szolgáltatniuk a regisztrációt követően. "A fejlesztési folyamat jóval zökkenőmentesebbnek tűnik, mint más, korábban bevezetésre került rendszereké. Az NTAK három hete elkészült tesztkörnyezete jól működik, és az esetlegesen felmerülő problémákat könnyűszerrel orvosolni lehet majd" - mondta Bujáki Zsolt, a BitSoft Magyarország ügyvezető igazgatója az info.ntak.hu-ra feltett tudósítás szerint.

Innen derült ki, hogy ez a cég végzi el a rendszerintegrátori feladatokat. A rendszerintegráció lényege, hogy különálló adatbázisok infrastruktúráját összekapcsolja. "A szálloda- és vendéglátóipari IT szolgáltatásokban szerzett több mint 20 éves tapasztalattal rendelkező, a román piacon 60 százalékos részesedéssel rendelkező BitSoft Budapesten nyitott irodát" - írta meg a turizmus.com 2017. februárjában. A román hátterű cég tehát bő két éve lépett be a magyar piacra, ügyvezető igazgatója pedig Bujáki Zsolt lett, aki egyben az állami tulajdonban lévő MVM Partner Zrt. egyik igazgatója is. A cég 2017-ben még veszteséges volt: 98 millió forintos bevétel mellett 9 millió forintos veszteséget könyvelhetett el.