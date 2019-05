"Orbán nem ért az egészségügyhöz és nem foglalkozik vele"

Nyolc-kilenc éve tartó állapot, hogy a kormány nem nyúl hozzá az egészségügyhöz, nincsenek komoly reformtervek, de időnként bedobnak szlogeneket, mint az új kórházak építése vagy az egészségtudatosság fejlesztése - viszont eddig érdemben nem történt semmi, és most sem fog - mondta Mihályi Péter közgazdász a Klubrádióban.

A reformhoz nem is annyira pénz, mint inkább koncepció, bátorság és valaki olyan kell, aki az adott gondolatot személyében szakmailag hitelesen tudja képviselni - közölte Mihályi Péter egészségügyi közgazdász. De a mai hatalmi felállásban nem pénzről van szó, hanem arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök akar-e valamit - írta a klubradio.hu.

Magyarországon lassan egy évtizede Orbán Viktor kormányoz, az van, amit ő akar; ő nem ért az egészségügyhöz, nem is akar érteni és nem is akar ezzel foglalkozni. Innentől kezdve szerinte minden miniszter vagy államtitkár a biodíszlet funkcióját tölti be, Kásler Miklós is, amíg engedik neki.

Mihályi Péter szerint az embereket valójában sokkal inkább érdeklik a fizetések, az árak és a munkanélküliség, ehhez képest minden más sokkal kevésbé fontos, az egészségügy is. A kormányfő pedig érzelmi politizálással, nacionalista gondolatokkal tökéletesen maga mellé tudja állítani azokat, akikre szüksége van.

A közgazdász megjegyezte: ha egy jó tündér odavarázsolna három szuperkórházat arra a három pontra, amelyre Orbán Viktor odabök, és ezeket az intézményeket ki se kellene fizetni, érdemben az se változtatna a magyar egészségügy problémáin. Sőt, mivel nem lenne a működtetésükhöz kellő ember, csak növelné az anarchiát.

Arra a felvetésre, hogy a kormány jövőre körülbelül 6 százalékkal szán többet az egészségügyre, Mihályi Péter megismételte: nem pénzkérdésről van szó, hanem arról, hogy értelmesen kellene átszervezni a rendszert, végrehajtani egy normális biztosítási rendormot, ez az alapkérdés. Azonban ezt a kormányzat nem akarja meglépni, mert más konfliktusokat generál Orbán Viktor, "európai szinten harcol, ez a passziója" - tette hozzá az szakértő.