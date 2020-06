Összehangolt kommunikációs offenzíva tudatja: beadták végre a Paks II. engedélykérelmét

A Paks II. Zrt., az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) és a Roszatom sajtóosztálya is egyszerre adta ki kedden délután a hírt, miszerint június 30-án az illetékes benyújtotta a Paks II. létesítésiengedély- kérelmét. 12 hónap van az elbírálásra: óra indul.

A Paks II. Zrt. weboldala , az OAH portálja és a Rosatom Central Europe sajtószolgálata szinte egyszerre tette közzé a hírt: a Paks II. Zrt. 2020. június 30-án benyújtotta a két új VVER-1200-as, 3+ generációs paksi atomerőművi blokk létesítésiengedély-kérelmét az illetékes hivatalhoz.

A projektcég a saját honlapján arról írt, hogy erről Süli János és a cég vezetése elsőként a térség 47 polgármesterének, illetve a a Paksi Társadalmi Tanács országgyűlési képviselőinek számolt be. A két új nukleáris blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter azt közölte, hogy a ma beadott dokumentáció "azt támasztja alá, hogy a Paksra tervezett blokkok minden tekintetben megfelelnek a magyar és európai uniós szabályoknak, biztonsági követelményeknek".

A Paksra összehívott közönségnek a miniszter elmondta, hogy az összesített dokumentáció összesen 283 ezer oldal lett, amit bár nem nyomtattak ki, hanem elektronikusan küldték be, de ha megtették volna, azokból a hagyományos gyűrűs dossziékba rendezetten nagyobb házat építhetnének egy tízemeletesnél - vagy egymás mellé illesztve 42 kosárlabdapályát tudnának befedni. A térség polgármesterei arról is tájékoztatást kaptak, hogy az ellenőrzésre a hatóságnak 12 hónap áll rendelkezésére, amit 3 hónappal meghosszabbíthat. Az OAH a bírálatba a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségen (NAÜ) keresztül nemzetközi szakértőket is bevon - olvasható a Paks2.hu-n.

Az OAH azt emlelte ki, hogy az engedélyezési eljárás 2020. július 1-jén indul, és "a hatékony munkaszervezés érdekében a több tízezer oldalnyi dokumentáció feldolgozását külön munkaprogram keretében, feszes munkaterv alapján végzi az OAH". Az eljárás során az eredetileg 180 fős szervezetnek több, mint a fele közvetlenül dolgozik majd az engedélyezéshez kapcsolódóan, a NAÜ pedig 2020 végén indítja majd el az úgynevezett "Technical Safety Review" missziót. Ez utóbbi célja, hogy egy független nemzetközi szakértőcsoport is értékjelje a létesítésiengedély-kérelem alapját képező Előzetes Biztonsági Jelentést, és azt ,hogy a Paksra tervezett új atomerőmű megfelel-e a NAÜ biztonsági szabványainak.

Az OAH közleménye kiemeli: a létesítési engedélyezési eljárás alatt is folyamatosan nyomon követik, ellenőrzik és értékelik a Paks II. Zrt. tevékenységét.

Mindezekhez a Roszatom közleménye annyit tett hozzá, hogy Alekszej Lihacsovot (a Roszatom vezérigazgatóját) idézi, aki azt mondta: "a mai napon nagyon fontos szakasz zárul le a Paks II. Atomerőmű építésének előkészítésében, amely egy korszerű, 3+ generációs atomerőmű lesz. Magyar partnereinkkel együtt hatalmas munkát végeztünk el az engedélyezési tervdokumentáció összeállítása során. Az új magyar atomerőművi blokkok építése a karbonmentes energiatermelést biztosító atomenergetika növekvő szerepéről tanúskodik, amely elősegíti a klímavédelmi célok elérését - hangsúlyozta az esemény alkalmából."

A Paks II. Atomerőmű építésének alapja, hogy 2014. január 14-én Moszkvában orosz-magyar kormányközi megállapodást írtak alá. Az évek óta csúszó beruházás nem hivatalosan eddig bő három éves késébe került az eredetileg 2024-re tervezett első blokkindításhoz képest. Ugyan 2018 májusában Süli János fogadkozott, hogy az első új atommáglya 2026-ban már dolgozni fog, és maga Lihacsov is megüzente ekkor Szibériából, hogy márpedig Paks II. építése 2019-ben el fog indulni, de előbbi már nem valószínű, utóbbi pedig végül nem így lett.

Mivel maga - a hírek szerint több mint 55 milliárd forintba került - létesítési engedély is csak mostanra készült el (a beadása is több mint egy évet csúszott már a tervezetthez képest), melynek elbírálása legalább 2021 második felére átcsúszik -, jelenleg az a végül működő atomerőművet felmutató, reális forgatókönyv, hogy az csak akkor épülhet meg még ebben az évtizedben, ha az engedélykérelem, illetve az utána következő, nem kevésbé sarkalatos lépések ( mindenféle fennakadások, kifogások nélkül, sikeresen megtehetők.