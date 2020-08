Rájár a rúd a vidékiekre, rosszul jártak a helyiek

Orbán agrárpolitikája

Nemrég Raskó György agrárközgazdász beszélt a Népszavának egy interjúban a magyar mezőgazdaság helyzetéről. Ebben az orbáni agrárpolitikáról azt mondta: az a szállóigévé nemesedett orbáni mondás, hogy "ne azt figyeljétek mit mondok, hanem hogy mit csinálok" az agrárpolitikában a nagy- és a még nagyobb gazdák, agrárvállalkozások pozitív diszkriminációját jelenti. Azaz a miniszterelnök ki nem mondottan, be nem vallottan a professzionális, nagybani termelés folytatókat támogatja a gyakorlatban, a kicsik esetében a megfelelő szó a lélekápolás, a vigasztalás, miszerint figyelünk rátok is, a voksotok meg nagyon is fontos. Raskó véleménye szerint a miniszterelnök helyesen gondolkodik, már mint, hogy a versenyképességet, a profi termelést helyezi előtérbe, ez szerinte valóban nemzeti érdek. A többi a szokásos politikai trükk, a hatalmi játék része. Ennek azonban Raskó szerint van egy, a vidékre nézve negatív társadalmi hatása is: a magyar falu sok szempontból egy feudálkapitalista viszonyrendszerbe zuhant vissza napjainkra, ahol egy-két nagygazda és agrárvállalkozó uralja a terepet, a falu társadalmi életét, de nem csak azért, mert ők helyben a legnagyobb munkaadók.