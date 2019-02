Változás a NAV ellenőrzéseknél - fogy a levegő az adótartozók körül

Az idei évtől még komolyabban lép fel a NAV az adótartozásokat felhalmozó kft.-k vezetőivel szemben, akik a közhiedelemmel ellentétben személyes vagyonukkal is felelhetnek az általuk hozott döntésekért – áll a Mazars új elemzésében. Az adóhatóság raádásul 2019-től már perelőkészítő ellenőrzéseket is folytat majd, amikkel még egyszerűbb lesz megállapítani a cégvezetők hitelezői érdekeket károsító magatartását. A NAV már eddig is több mint 2000 ilyen pert indított, és több milliárd forintnyi tartozást szedett be.

A fő probléma abból fakad, hogy az adóhatóság a kft.-k esetében gyakran tapasztalja, hogy a vállalkozások szándékosan nem teljesítik adófizetési kötelezettségüket. Ennek oka, hogy úgy gondolják, hogy ha társaság nem rendelkezik lefoglalható vagyontárggyal, ügyeit készpénzben intézi és a magánszemélyekre vonatkozó felelőssége korlátozott, akkor az adóhatóság úgysem tudja majd behajtani a felhalmozott adótartozást. Ez azonban nem teljesen igaz - idézi a közlemény Orosz Andrást, a Mazars együttműködő ügyvédi irodája, a Borsy Ügyvédi Iroda munkatársát.

Tény, hogy a vezető tisztségviselő a társaság szerveként és annak érdekében jár el, azaz döntéseit a társaság határozatainak kell tekinteni. Ebből fakad az is, hogy a társaság hitelezői főszabályként még egyszemélyes társaságok esetén sem érvényesíthetnek igényt az egyszemélyi tag vagyonára, hiszen a jogviszony a hitelező és az önálló, tagoktól elkülönült jogalanyisággal bíró társaság között jött létre.

Más a helyzet akkor, ha egy cég fizetésképtelenné válik és megkezdődik a felszámolása. Ebben az esetben ugyanis a bíróság vizsgálhatja a felszámolás időpontját megelőző időszakban a vezetők tevékenységét. Ha bebizonyosodik, hogy ügyvezetői tevékenységüket nem megfelelően látták el, és ezzel a gazdálkodó szervezet vagyona csökkent, vagy meghiúsították a hitelezők követeléseinek teljes mértékben történő kielégítését, akkor bajban lehetnek az ügyvezetők. Ha ugyanis a képviselők felelősségét megállapítják, akkor az ügyvezetők magánszemélyként is teljes vagyonukkal felelnek a cég tartozásaiért - mondta a jogász.

Jönnek a perelőkészítő ellenőrzések

Hitelezőként indíthat pert az adóhatóság is, és az elmúlt években ezt meg is tették: több mint 2000 felelősség-átviteli pert kezdeményeztek országosan. Ezek hatására milliárdos nagyságrendre becsülhető összegeket voltak kénytelenek a "korlátozott" felelősséggel rendelkező vezető tisztviselők megfizetni. Erre egyéb módon nem lett volna lehetősége a hatóságnak.

Ezzel gyakorlatilag egyértelművé vált, hogy a korlátozott felelősség korántsem jelenti a kft.-k mögött álló magánszemélyek teljes "felelőtlenségét". Azaz a költségvetési bevételek rovására piaci előnyöket szerző vállalkozások vezetői bírósági határozatok alapján személyesen lesznek kénytelenek megfizetni a jogszerűtlenül szerzett előnyt - mondta Orosz.

Sok vezető tisztségviselő mindezek ellenére is úgy gondolja, hogy ha nem tesz eleget a beszámoló készítési és letétbe helyezési kötelezettségének, illetve a társaság könyvelési anyagát eltünteti, akkor elkerülheti a felelősségre vonást, hiszen az adóhatóság majd nem tud a vagyontárgyak és pénzek mozgásáról. A jogszabályok azonban az ilyen magatartást folytatók esetében már alapvetően a rosszhiszemű magatartást vélelmezik, azaz a tisztségviselők felelőssége automatikusan megállapíthatóvá válik.

Az adóhatóság az idei évtől ráadásul már új típusú, úgynevezett perelőkészítő ellenőrzéseket is folytat majd. Ezeknek a célja a perben bemutatható bizonyítékok begyűjtése lesz, amivel még könnyebben megállapítható lehet a vezető tisztségviselők hitelezői érdekeket károsító magatartása. Ezeknek a pereknek gazdaságfehérítő hatása lehet, hiszen ha az ügyvezetők saját vagyonukkal is felelnek egyes döntéseikért, az komoly visszatartóerőt jelenthet a hitelezők megkárosításával szemben.