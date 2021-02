Varga Judit reagált a válásáról szóló hírekre

Összehangolt sajtótámadást, nyugalmat kért családjának Varga Judit igazságügyi miniszter.

Semmilyen, a magánéletünket érintő kérdésre nem kívánunk reagálni a január végén a családunk ellen indított összehangolt sajtótámadás után - közölte legfrissebb Facebook-bejegyzésében Varga Judit igazságügyminiszter szombat reggel.

"Kérjük a sajtó munkatársait, hogy a privátszféránkat ne tegyék a politikai játszmák részévé, és kiskorú gyermekeink védelmében tartózkodjanak a magánéletünkkel kapcsolatos híresztelésektől" - fogalmazott a bejegyzésben.

A miniszter válásáról a Blikk tett közzé cikket, több forrásra hivatkozva. A bulvárlap azt írta, hogy több mint egy évtizednyi házasság után külön utakon folytatja életét Varga Judit és Magyar Péter - emlékeztet az MTI.

Varga kapcsán nem rég derült ki, hogy a miniszternek és férjének nem csak budapesti, hanem egy közel 200 négyzetméteres balatoni háza is van, ami hivatalosan nem nyaraló, azt családi otthonteremtési kedvezménnyel (falusi csok) újították fel. Előbbi ingatlant egy különleges konstrukcióval vásárolták meg: a XII. kerületben "öt, különböző helyrajzi számon feltüntetett, a valóságban egy társasházban lévő két lakást" vettek, a későbbi egybenyitás szándékával - írja a Blikk az Igazságügyi Minisztériumra hivatkozva. A megközelítőleg 270 négyzetméteres ingatlanba tavaly márciusba be is költöztek. A vételárból 8 millió forint foglalót önerőből fizetett ki a család, a fennmaradó 192 millió forintot pedig bankhitelből fedezték. Közben cseréltek ebbe egy belvárosi lakást is, amit addig kiadtak.

A miniszter jelezte, hogy Balatonhenyei háza esetében visszafizeti a csok-ot, ha nem költöznek be határidőig az ingatlanba. A válás fényében ez vélelmezhetően nem történik majd meg.

Varga férje, Magyar Péter az állami tulajdonú Diákhitel Központ vezérigazgatójaként havonta 3,5 milliót kap, és 400 ezer forint a tiszteletdíja igazgatósági tagként.